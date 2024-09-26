ذكرت وزارة الدفاع الروسية، اليوم الخميس، بأن الجيش الروسي حرر بلدة أوكراينسك في جمهورية دونيتسك الشعبية.

وبحسب" سبوتنيك"، قالت الدفاع الروسية، "نتيجة الإجراءات الحاسمة التي قامت بها وحدات من مجموعة قوات "المركز" تم تحرير قرية أوكراينسك بجمهورية دونيتسك الشعبية، وتم رصد 10 هجمات مضادة من قبل القوات الأوكرانية".

وبحسب البيان، فإن "خسائر قوات العدو بلغت نحو 670 عسكريًا ودبابة وعربتين قتاليتين مدرعتين وخمس سيارات وعددا من المدافع".

وأضاف البيان: "قامت وحدات من مجموعة قوات "الجنوب" بتحسين الوضع على طول خط المواجهة، فقد العدو نحو 750 عسكريًا، وعشر مركبات وعددا من المدافع، ومحطة حرب إلكترونية من طراز "Enklav-N وNota"، وتم تدمير تسعة مستودعات ذخيرة".

وتابع "سيطرت وحدات من مجموعة "الغرب" خطوطًا ومواقع أكثر فائدة، وبلغت خسائر العدو نحو 435 عسكريًا، ومركبة قتالية مدرعة، وثماني مركبات، وعددا من المدافع وراجمة صواريخ من طراز "RAK-SA-12"، وتم تدمير محطتين للحرب الإلكترونية من طراز "Enclave-N" ومحطة حربية أمريكية الصنع من طراز "AN/TPQ-37" ومستودعين للذخيرة".

وأشار إلى أن "مجموعة قوات "الشمال" الروسية استهدفت القوات الأوكرانية وحييدت نحو 235 جندياً أوكرانياً وتم تدمر راجمة صواريخ من طراز "غراد" وثلاث مركبات وعدد من المدافع".

وتهدف العملية العسكرية الروسية الخاصة، التي بدأت في 24 فبراير/ شباط 2022، إلى حماية سكان دونباس، الذين تعرضوا للاضطهاد والإبادة من قبل نظام كييف لسنوات.

وأفشلت القوات الروسية ما يسمى بـ"الهجوم المضاد" الأوكراني، على الرغم من الدعم المالي والعسكري الكبير الذي قدمه حلف الناتو وعدد من الدول الغربية والمتحالفة مع واشنطن، لنظام كييف.