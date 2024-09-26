روسيا: ضرورة إنشاء استراتيجية موحدة للطاقة لدول البريكس

قال سيرجي تسيفيليف، وزير الطاقة الروسي، بأن وزارة الطاقة الروسية تعتبر أنه من المهم والضروري إنشاء استراتيجية موحدة للطاقة لدول "بريكس.



وبحسب"سبوتنيك"، قال تسيفيليف، خلال اجتماع لوزراء الطاقة لدول "بريكس" على هامش أسبوع الطاقة الروسي: "في المستقبل، أيها الزملاء الأعزاء، أعتبر أنه من المهم للغاية إنشاء استراتيجية موحدة للطاقة لدول البريكس".

وتستضيف العاصمة الروسية موسكو فعاليات وأنشطة المنتدى الدولي "أسبوع الطاقة الروسي"، بمشاركة واسعة من الخبراء والمسؤولين، وذلك من 26 حتى 29 سبتمبرالجاري، ويتناول المنتدى موضوعا رئيسيا بعنوان "التعاون بمجال الطاقة في عالم متعدد الأقطاب.

وستقام ضمن المنتدى 30 فعالية بمشاركة أكثر من 100 متحدث ومشارك، مقسمة إلى مواضيع مختلفة بينها: "الأجندة الدولية: التعاون من أجل التنمية"، "تنمية الطاقة المستدامة"، "التكنولوجيا والبيانات كأساس للتنمية"، "تطوير قطاعي الوقود والطاقة في روسيا: الاستراتيجية والتنظيم"، و"مجمع الوقود والطاقة الموجهة اجتماعيا".

وسينعقد "المنتدى الدولي" هذا العام، للمرة الأولى في مكانيين مختلفين، حيث ستقام فعاليات برنامج الأعمال في قاعة المعارض المركزية "مانيج"، فيما سيتم تنظيم معرض للمعدات والتقنيات الخاصة بقطاع الوقود والطاقة في المركز التجاري "غوستيني دفور".