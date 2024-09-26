كيفية تحسين روتين شحن مركبتك الكهربائية لتحقيق أقصى كفاءة

تعتبر السيارات الكهربائية، سواء كانت جديدة أو مستعملة، استثمارات طويلة الأجل تتم بهدف القيادة والاستمتاع بالسيارة لعدة سنوات. إن الطريقة التي تختارها للعناية بهذا الاستثمار وصيانته ستؤثر بشكل كبير على تكلفة العمر الافتراضي والخبرة والقيمة الإجمالية لسيارتك.

تعد البطارية واحدة من أهم النفقات في السيارات الكهربائية، والتي تمثل ما يقرب من ربع تكلفة السيارات الكهربائية، لذا يمكن أن تتسبب عادات معينة في تدهور البطارية، مما سيؤدي في النهاية إلى تقليل عمرها الافتراضي.

لضمان طول عمر بطارية سيارتك والحصول على أقصى قيمة من سيارتك الكهربائية على المدى الطويل، ستحتاج إلى التعرف على أفضل روتين شحن بطارية السيارة الكهربائية وكيفية استخدام شاحن سيارة كهربائية بأفضل طريقة.

طرق تحسين روتين شحن السيارة الكهربائية

تتضمن العوامل التالية عناصر أساسية لأفضل ممارسات شحن السيارة الكهربائية والتي ستساعد في تحسين أداء البطارية وكفاءتها، وإطالة عمرها.

الشحن البطيء مقابل الشحن السريع

عندما يتعلق الأمر بشحن السيارة الكهربائية، فهناك ثلاثة مستويات من الشحن يجب مراعاتها: شحن السيارة الكهربائية من المستوى 1، وشحن السيارة الكهربائية من المستوى 2، وشحن السيارة الكهربائية من المستوى 3، ويشار إليها أيضًا باسم الشحن السريع.

يستخدم شحن السيارة الكهربائية من المستوى 1 منفذ تيار متردد بقوة 120 فولت ويمكن الوصول إليه بسهولة من قبل غالبية السائقين، حيث أن هذا النوع من المنافذ هو منفذ قياسي في أي منزل أو مبنى متعدد العائلات أو مبنى تجاري مجهز بالكهرباء، ولكنّه يشحن بمعدلات بطيئة للغاية، وهذا بدوره سوف يؤدي إلى إطالة عمر البطارية من خلال منعها من الشحن الزائد بانتظام أو تلقي مستويات عالية من الطاقة بشكل مستمر.

تعد محطات شحن المركبات الكهربائية من المستوى 2 طريقة مفضلة للشحن للعديد من الأشخاص حيث يمكنها شحن المركبات الكهربائية بسرعة تصل إلى عشر مرات أسرع من شاحن سيارة كهربائية من المستوى 1، مما يجعلها خيارًا مثاليًا للشحن بين عشية وضحاها.

في حين توفر محطات شحن السيارات الكهربائية من المستوى 3 أسرع شحن للبطارية، فقد ثبت أن الاستخدام المستمر لشحن السيارات الكهربائية من المستوى 3 يزيد من تدهور البطارية للسيارات الكهربائية بمعدل 3-5٪ على مدى 50000 ميل.

الحد الأدنى والحد الأقصى لشحن البطارية

تعمل بطاريات الليثيوم أيون بشكل أفضل عندما يتم استخدامها وشحنها في دورات جزئية، بمعنى آخر، ليست مستنفدة تمامًا أو مشحونة بالكامل.

وبالتالي، فإن أفضل طريقة للشحن هي شحن البطارية في مراحل مختلفة، والحفاظ على مستواها الأمثل بين 20% و80%. يمكن أن يؤدي السماح باستمرار باستنزاف البطارية إلى 0% أو شحن البطارية بشكل زائد باستمرار إلى 100% عندما لا تكون هناك حاجة إليها إلى ذلك إلى تقليل عمر البطارية.

إذا كنت ستتوقف فترة عن استخدام سيارتك الكهربائية، فتأكد من شحن البطارية مرة واحدة على الأقل كل ثلاثة أشهر. يعد الحفاظ على مستوى بطارية السيارة الكهربائية بشكل ثابت بين 20-80% أفضل طريقة لمنع التلف، وخاصةً إذا كانت السيارة ستتعرض أيضًا لدرجات حرارة شديدة خلال ذلك الوقت.

صيانة بطارية السيارة الكهربائية

في حين أن معظم السيارات الكهربائية تتطلب القليل جدًا من صيانة البطارية، تعتمد بعض الموديلات على سائل تبريد لإدارة درجة حرارة البطارية. يجب أن تطلب من محترف فحص مستويات سائل التبريد بانتظام والتأكد من أن هذا النظام لا يزال يعمل بشكل صحيح لمنع ارتفاع درجة الحرارة.

يختلف الحد الأقصى لعمر بطارية سيارتك الكهربائية بناءً على طراز السيارة وماركتها، لذا يجب التحقق من توصيات الصيانة الخاصة بمصنع سيارتك الكهربائية للحصول على فكرة أفضل عن عدد دورات الشحن التي يمكن للبطارية تحملها.

تأثير عادات القيادة على المدى وصحة بطارية السيارة الكهربائية

يمكن أن تؤثر طريقة قيادتك للسيارة الكهربائية أيضًا على عمر البطارية، حيث يؤثر التسارع السريع والكبح القاسي سلبًا على البطارية. يعمل التسارع البطيء والحفاظ على سرعة ثابتة، بالإضافة إلى التباطؤ في التوقف، على زيادة مدى البطارية إلى أقصى حد. إن احترام حدود السرعة المحددة سيساعد أيضًا في تحسين صحة بطارية سيارتك الكهربائية ومداها، حيث سيكون لديك خطر أقل في الحاجة إلى التباطؤ بسرعة للانعطاف أو تجنب حركة المرور.

تأثير الظروف المناخية على صحة بطارية السيارة الكهربائية

يعد الطقس اعتبارًا مهمًا آخر للشحن الأمثل، حيث يمكن أن تؤثر درجات الحرارة القصوى بشكل كبير على مدى أي مركبة، ومن المهم بشكل خاص لسائقي السيارات الكهربائية أن يكونوا على دراية بكيفية تأثير الظروف الجوية على عمر بطارية السيارة الكهربائية وقدرة الشحن.

يمكن أن يساعد ركن سيارتك في الظل أو في مرآب يتم التحكم في درجة حرارته وتبريده مسبقًا أثناء الشحن وقبل القيادة في زيادة مدى البطارية إلى أقصى حد في الصيف. في الشتاء، يمكنك حماية بطارية سيارتك الكهربائية من درجات الحرارة العالية عن طريق الشحن في الداخل وتسخين المقصورة مسبقًا أثناء الشحن.

تأثير صحة الشاحن على أداء بطارية السيارة الكهربائية

إذا كنت تستخدم شاحن سيارة كهربائية متصلًا أو ذكيًا، فقد تكشف بيانات الشحن الخاصة بك عن تغييرات في الأداء وتساعد في تحديد المشكلات المحتملة.

تذكر أنه على الرغم من أن التكنولوجيا مصممة لتوفير المزيد من الراحة لحياتنا، فسوف تحتاج إلى القيام بدورك في توفير الصيانة والدعم الذي تحتاجه سيارتك الكهربائية لتؤدي عملها على النحو الأمثل. إن اتباع تحسين روتينك في شحن سيارتك الكهربائية سيساعد في الحفاظ على سيارتك الكهربائية في حالة ممتازة وجاهزة لتلبية جميع احتياجاتك أثناء القيادة.