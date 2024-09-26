"البحوث الزراعية" يبحث مع وفد سفارة البرازيل التعاون المشترك

استقبل الدكتور عادل عبد العظيم رئيس مركز البحوث الزراعية كلا من الوزير المفوض لسفارة البرازيل في مصر والدكتور روفائيل موهانا الملحق الزراعي في سفارة البرازيل والدكتور حاتم فراج مستشار الملحق الزراعي في سفارة البرازيل .

وتنفيذا لتوجيهات علاء فاروق وزير الزراعة بضرورة الاهتمام بالسلالات المصرية والعمل علي تحسينها التقي رئيس البحوث الزراعية مجموعة من المربيين و الخبراء في مجال الانتاج الحيواني في البرازيل و قد حضر اللقاء من الجانب المصري كل من الدكتور مصطفي فاضل مدير معهد بحوث التناسليات الحيوانية وممثل نقطة الاتصال بين مصر والبرازيل في تحسين سلالات الحيوانات المصرية والدكتور محمد الشافعي مدير معهد بحوث الإنتاج الحيواني

وقد عرض الجانب البرازيلي الخبرات المختلفة والنتائج التي توصلوا اليها في تحسين سلالات الابقار والجاموس والأغنام

والماعز كما تم مناقشة معدلات النتاج الخاصة بهذه الحيوانات وكذلك معدلات الزيادة في اللحوم والالبان

كما تم عرض تجربة الجانب البرازيلي في تحسين سلالات الأبقار ونجاحهم في التوصل الي سلالات متميزة من ابقار انتاج اللبن مثل الجيرولاند وسلالات متميزة من ابقار انتاج اللحوم مثل البرانجس والتي تتميز باعلي معدلات تحويل واعلي عائد اقتصادي كما تم أيضا عرض سلالة الجاموس الموراه المتميزة في انتاج الالبان وسلالات والأغنام الدوربر والماعز البور المتميزة في انتاج اللحوم والتي تساهم في توفير البروتين الحيواني بأقل تكلفة

ومن جانبه أوضح الجانب المصري الأهمية القصوى التي توليها الدولة للنهوض بالثروة الحيوانية في مصر للوصول الي الاكتفاء الذاتي من الالبان واللحوم وذلك عن طريق تحسين السلالات المحلية وكذلك استيراد حيوانات متميزة في انتاج اللحوم والالبان من البرازيل

كما قام أعضاء الوفد المصري بعمل تصور لكيفية التعاون مع الجانب البرازيلي من حيث تبادل الخبرات والمعلومات عن السلالات المتميزة لدي الجانب البرازيل وجدوى تربيتها تحت الظروف المناخية المصرية بالنسبة لصغار وكبار المربيين في مصر

وقد اتفقا الجانبان على استكمال جميع المعلومات الخاصة بسلالات الابقار والجاموس والأغنام والماعز البرازيلي ذات الصفات الوراثية المتميزة ومدي مقاومتها للأمراض المختلفة وكذلك امكانية تربيتها في مصر حتى يتسنى توفيرها للقطاع الخاص والتوسع في تربيتها في مصر لتحقيق اعلي عائد للمربيين