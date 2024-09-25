استجابة لـ«الوفد» حملات موسعة على ثلاجات البطاطس

شنت وزارة الزراعة واستصلاح الأراضي، ممثلة فى الإدارة المركزية للبساتين والمحاصيل الزراعية، بالتنسيق مع الإدارة العامة لمباحث التموين، حملات مكثفة على ثلاجات البطاطس، لضبط أية كميات مخزنة، والتوجيه بطرحها فى الأسواق.

وقال المهندس محمود عطا رئيس الإدارة المركزية للبساتين، إنه سيتم الوقوف على أية كميات مخزنة، والثلاجات التى تمتنع عن طرح البطاطس فى الأسواق، ومحاربة غلاء الأسعار، والمساهمة فى رفع العبء عن كاهل المواطنين.

وأشار عطا إلى أنه تم التفتيش على عدد من الثلاجات بمحافظات: الدقهلية، البحيرة، الشرقية والغربية، وضبط كميات كبيرة من محصول البطاطس، فضلا عن ٧٦ طنا من البطاطس غير صالحة للاستخدام الآدمي، مخزنة بإحدى الثلاجات بمدينة العاشر من رمضان بسب طول فترة التخزين.

وأشار رئيس الإدارة المركزية للبساتين إلى أنه تم التحفظ على كافة الكميات غير الصالحة للاستخدام، واتخاذ الإجراءات القانونية ضد الشركة مالكة الثلاجة، كذلك تم التوجيه بسرعة ضخ الكميات الصالحة غير المتحفظ عليها بالأسواق، بأسعار مناسبة، لرفع العبء عن كاهل المواطنين.

وأضاف أنه تم توقيع أصحاب الثلاجات على إقرارات بإخلاء الثلاجات من كميات البطاطس الطازجة، وطرحها للبيع للمواطنين، وذلك بحد أقصى أسبوعين من تاريخه، بحيث سيتم المتابعة والمرور الدورى للتأكد من ذلك.

وأوضح أنه تم بالفعل متابعة، عمليات إخلاء الثلاجات، وطرح المحصول بالأسواق المركزية فى المحافظات، لبيعها للمواطنين، لافتا إلى أنه تم تشكيل لجان للمتابعة والتفتيش على الثلاجات، وضبط أية كميات مخزنة، بغرض رفع أسعارها.

كانت «الوفد»، نشرت الأسبوع الماضى تقريرًا تحت عنوان بطاطس الفقراء فى ثلاجات الأغنياء، حذرت خلاله من قيام عدد من أصحاب الثلاجات بتخزين كميات كبيرة من محصول البطاطس بهدف رفع أسعارها فى الأسواق، وهو ما استجابت له وزارة الزراعة والجهات الرقابية بشن حملات مكثفة على ثلاجات البطاطس.