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رئيس حزب الوفد
د.عبد السند يمامة
رئيس مجلس الإدارة
د.أيمن محسب
رئيس التحرير
عاطف خليل

أخبار وتقارير

رئيسا "سلامة الغذاء" و "غرفة المنشآت والمطاعم السياحية" يبحثان التعاون المشترك

جانب من اللقاء
جانب من اللقاء

إلتقى الدكتور طارق الهوبي رئيس الهيئة القومية لسلامة الغذاء  بالسيد ياسر محمد التاجوري رئيس مجلس إدارة غرفة المنشآت والمطاعم السياحية، وتناول اللقاء بحث تعزيز سبل التعاون بين الهيئة والغرفة ودراسة التحديات التي تواجه المنشآت والمطاعم السياحية وإزالة كافة العوائق التي تواجه قطاع المحال والمنشآت والمطاعم السياحية والحلول المقترحة من قبل الغرفة، وأوجه التعاون المشتركة للمساهمة في النهوض بالنشاط  السياحى المصري. 

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أكد الهوبي خلال الإجتماع على أن الهيئة ستنظم برنامج خاص يتضمن دورات تدريبية وورش عمل لتوعية العاملين بالمنشآت والمطاعم السياحية ونشر ثقافة سلامة الغذاء لتحسين أداء اﻟﻌﺎﻣﻟﯾن، واﺗﺑﺎع اﻟﻘواﻋد واﻹشتراطات الخاصة بسلامة الغذاء ﺧﻼل ﻣراﺣل دورة اﻟﻐذاء ﻓﻲ المنشآت والمطاعم السياحية بما يسهم في الحفاظ على صورة مصر الدولية وإبرازها بما يتناسب مع سمعتها السياحية ومكانتها التنافسية دوليًّا بين مصاف الدول السياحية الكبرى.
كما أشار الهوبي خلال الإجتماع إلى أن الهيئة القومية لسلامة الغذاء بصدد إعداد دليل للاشتراطات الخاصة بالمنشآت والمطاعم السياحية سيساهم بشكل فعال في عملية الاستيفاء، وشدد على ضرورة دعم الغرفة في حث أعضائها على ضرورة الإسراع في عملية التسجيل والاعتماد للنهوض بالمنظومة الغذائية في مصر خاصة في القطاع السياحي مما سيكون له أعظم الأثر في تحقيق تجربة سياحية مصرية متميزة لضيوفها وزوارها.
وأشاد الهوبي بدور الغرفة الإيجابي وأكد على ضرورة التواصل من خلال عقد اجتماعات دورية لمناقشة التحديات وآلية حلها.

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