أسعار اليورو أمام الجنيه المصري اليوم الخميس

ننشر سعر اليورو في البنوك المصرية اليوم الخميس 26-9-2024، أمام الجنيه المصري بالبنوك العاملة فى مصر، وتشمل تحديثا فوريا للأسعار حال تغيرها.

سعر اليورو فى بعض البنوك كالتالى:

سعر اليورو في البنك المركزي المصري

54.24 جنيه للشراء

54.36 جنيه للبيع

سعر اليورو في البنك الأهلي المصري

53.98 جنيه للشراء

54.16 جنيه للبيع

سعر اليورو في بنك مصر

53.98 جنيه للشراء

54.16 جنيه للبيع

سعر اليورو في بنك الاسكندرية

53.96 جنيه للشراء

54.16 جنيه للبيع

سعر اليورو في البنك التجارى الدولى

53.98 جنيه للشراء

54.17 جنيه للبيع

سعر اليورو في مصرف أبو ظبى الاسلامى

54.04 جنيه للشراء

54.22 جنيه للبيع

سعر اليورو في بنك البركة

53.98 جنيه للشراء

54.16 جنيه للبيع

سعر اليورو في بنك قناة السويس

54.03 جنيه للشراء

54.24 جنيه للبيع

استقر الدولار الخميس بعد أن شهد أمس الأربعاء أكبر ارتفاع في يوم واحد منذ أوائل يونيو مع ترقب المتعاملين لتصريحات سيدلي بها مسؤولون كبار في مجلس الاحتياطي الفيدرالي (المركزي الأميركي) في وقت لاحق من اليوم لتلمس مؤشرات على وتيرة خفض أسعار الفائدة.

وارتفعت العملة الأميركية بقوة خلال الليل من أدنى مستوى في أكثر من عام مقابل اليورو ومن أدنى مستوى في عامين ونصف مقابل الجنيه الإسترليني.

ورغم غياب محفز واضح للانتعاش، بدا أن المستثمرين تبنوا وجهة نظر أكثر دقة بشأن المقدار المحتمل لخفض أسعار الفائدة الأميركية في المستقبل لأن مسؤولي الاحتياطي الفيدرالي لم يقدموا هذا الأسبوع وجهة نظر موحدة بشأن الخطوات المقبلة.

وسيلقي رئيس مجلس الاحتياطي الفيدرالي جيروم باول في وقت لاحق من اليوم الخميس كلمة مسجلة مسبقا خلال مؤتمر في نيويورك، كما سيتحدث رئيس البنك في نيويورك جون وليامز خلال ذات المؤتمر. ومن المقرر أن تدلي أيضا رئيسة البنك في بوسطن سوزان كولينز والعضوتان في مجلس محافظي البنك ميشيل بومان وليزا كوك بتصريحات في مناسبات مختلفة.

كما ينتظر المتعاملون بيانات طلبات إعانة البطالة الأسبوعية في الولايات المتحدة التي ستصدر في وقت لاحق من اليوم الخميس مع تحول تركيز مجلس الاحتياطي الفيدرالي إلى التوظيف بدلا من التضخم.