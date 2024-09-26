معاش تكافل وكرامة.. موعد صرف دعم شهر أكتوبر2024

معاش تكافل وكرامة.. مع اقتراب بداية شهر أكتوبر 2024، يسعى الكثير من أصحاب المعاشات في معرفة موعد صرف معاش تكافل وكرامة شهر أكتوبر 2024، حيث أن الموعد المحدد يوافق منتصف كل شهر.

معاش تكافل وكرامة شهر أكتوبر 2024

معاش تكافل وكرامة شهر أكتوبر 2024.. ويمكن صرف المعاش للمواطنين لأكثر من 5.2 مليون أسرة من الأكثر احتياجاً في الدولة، عبر: ماكينات الهيئة القومية للبريد المصري، فروع بنك ناصر الاجتماعي.

قيمة معاش تكافل وكرامة بعد الزيادة

من يحصل على معاش 450 جنيهًا يصبح 517.5 جنيه.

من يحصل معاش 480 جنيهًا يصبح 552 جنيهًا.

من يحصل على معاش 500 جنيه يصبح 575 جنيهًا.

من يتقاضى معاش 550 جنيهًا يصبح 632.5 جنيه.

من يتقاضى معاش 580 جنيهًا يصبح 667 جنيهًا.

من يتقاضى معاش 620 جنيهًا يصبح 713 جنيهًا.

من يتقاضى معاش 650 جنيهًا يصبح 747.5 جنيه.

من يحصل على معاش 680 جنيهًا يصبح 782 جنيهًا.

من يحصل على معاش 700 جنيه يصبح 805 جنيهات.

من يتقاضى معاش 740 جنيهًا يصبح 851 جنيهًا.

من يتقاضى معاش 770 جنيهًا يصبح 885.5 جنيه.

من يحصل على معاش 800 جنيه يصبح 920 جنيهًا.

معاشات تكافل وكرامة

جدير بالذكر يتم صرف معاش تكافل وكرامة للمستفيدين عن شهر أكتوبر بالزيادة التي أعلن عنها الرئيس السيسي في وقت سابقٍ، حيث تم إقرار زيادة المعاشات 2024 بـ15% لمعاشات تكافل وكرامة بتكلفة 5.5 مليار جنيه.