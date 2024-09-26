التايجر يعكس أنوثة بلقيس فتحي

خضعت الفنانة بلقيس فتحي لجلسة تصوير جديدة مستعرضة أنوثتها بلمسة خاصة بتوقيع أحدث صيحات الموضة 2025.

تفاصيل إطلالة بلقيس فتحي



وبدت بلقيس فتحي بإطلالة جذابة، مفعمة بالأنوثة والجرأة النابعة من ذوقها الرفيع، حيث ارتدت فستانًا طويلًا مجسمًا، ذا أكمام طويلة، صمم من قماش ناعم بنقشه التايجر، فيما انتعلت صندلًا بكعب عال.

واختارت ترك خصلات شعرها منسدلة بحرية فوق كتفيها بشكل ناعم ووضعت مكياجًا صاخبًا لتبرز سحر ملامحها بشكل واضح مع لون الأحمر الصارخ في الشفاه.

بلقيس فتحي



بلقيس من مواليد 20 أكتوبر 1984 -)؛ مغنية يمنية / إماراتية، وهي إبنة المغني اليمني أحمد فتحي.

مسيرتها الفنية



بدأت بلقيس فتحي تحب الغناء منذ طفولتها فكانت تعزف على الآلات الموسيقية منذ أن كانت بسن صغيرة، اكتشف موهبتها والداها اللذان قاما بتشجيعها على ممارسة العمل الغنائي خصوصا والدها الذي شجعها منذ هذا السن، كانت أول خطوة لها وهي لا تتجاوز سن السادسة عشرة عندما شاركت بعمل لإذاعة أبوظبي ومن هنا انطلقت بالمجال الفني كما أنها في عام 2004 شاركت مع والدها بإنجاز عدد من الأغاني المنفردة منها «والله ما طلبوا ببابك» و«يا مسلمين شاموت أنا وشاهلك» لكنها لم تواصل بالغناء بعد ذلك بسبب انشغالها بالدراسة وبعد تخرجها من إحدى التخصصات العلمية عادت مجددًا بطرحها أغنية منفردة أخرى بعنوان «مسألة سهلة» الذي قامت بتصويرها كفيديو كليب، إلا إن نجاحها ظهر بعدما انضمت إلى قائمة فناني شركة روتانا الذي طرحت خلالها العديد من الأغاني والألبومات الغنائية أغلبها حققت نجاحًا ومتابعة كبيرة استفدت من نجاحها تحقيق الشهرة في الوطن العربي حتى حصولها على لقب أفضل مغنية في الشرق الأوسط عام 2015.

أطلقت شركة روتانا للصوتيات والمرئيات في مايو 2013 الألبوم الأول لبلقيس والذي يحمل عنوان "مجنون بلقيس". ويعتبر الألبوم العمل الذي قدم بلقيس كفنانة جديدة في الساحة الموسيقية العربية، وجاء ليعكس موهبتها وإبداعها الفريد. يتضمن الألبوم مجموعة من الأغاني التي تعكس التنوع الموسيقي والتمكن الصوتي الذي تمتلكه بلقيس. كان هذا الألبوم بمثابة منصة لتقديم نفسها لجمهور واسع ولإثبات قدراتها كمغنية. تضمن الألبوم عددًا من الأغاني التي كانت لها تأثير كبير على الجمهور. من بين الأغاني البارزة في الألبوم، نجد أغنية "مجنون" التي أعطت اسم الألبوم وتربعت على قائمة الأغاني الأكثر شهرة في تلك الفترة. الأغنية تتميز بلحنها الجذاب وكلماتها العاطفية التي تتحدث عن الحب والشغف، مما جعلها تتصدر قوائم الموسيقى وتحقق نجاحاً ملحوظاً. وضم الألبوم أغاني من كلمات عبد الله السالم وتركي الشريف ومحمد سعيد حارب، وضمّ أغاني بجانب الأغنية الرئيسية "مجنون" مثل "هذا منو"، "طابت جروحي"، و"دقوا خيبتي".

بعد قرابة سنتين، صدر الألبوم الجديد لبلقيس عبر شركة روتانا بعنوان زي ما أنا. تضمن الألبوم 14 أغنية، حيث تعاونت بلقيس مع نخبة من الشعراء والملحنين العرب، وتقدم فيه بلقيس لأول مرة أغنية باللهجة اللبنانية بعنوان "إنت"، والتي كتب كلماتها أحمد ماضي ولحنها عادل العراقي. ومن بين الأغاني الأخرى في الألبوم، نجد "زي ما أنا" التي كتبها ولحنها عبد الله السالم، و"مبروك" التي كتبها تركي الشريف ولحنها فايز السعيد. كما تتعاون بلقيس مع فايز السعيد أيضاً في أغنية "التاج".

بعد ثلاث أشهر من إطلاق الألبوم، صورت بلقيس فيديو كليب بدمج أغنيتين لها "مجنون" و"هذا منو" بإخراج الكويتي خالد الرفاعي ومن إنتاج شركة روتانا، وبدا الاهتمام بظهور بلقيس كممثلة في قصة الفيديو ومشاركتها في التمثيل النجم الكويتي حمد العماني بقصة تمتد لست دقائق، وتتكرر سمة التمثيل لاحقًا في كليبات بلقيس.

في 2017، أطلقت بلقيس ألبومها الثالث بعنوان "أراهنكم" أولاً على آي تيونز أولاً ثم على يوتيوب، واحتفلت بإقامة حفل إطلاق للألبوم في فيرجين ميغاستورفي دبي، حيث قدمت أغاني الألبوم احتفاءً بإصداره ووقعت نسخًا منه للمعجبين. احتوى الألبوم على 12 أغنية. من بين هذه الأغاني، "أراهنكم" التي كتب كلماتها فراس الحبيب ولحنها علي صابر، بينما تولى محب الراوي توزيعها. كما يضم الألبوم أغنية "حقير الشوق"، التي كتب كلماتها فهد جمال ولحنها فايز السعيد، وقد قام زيد عادل بتوزيعها. بالإضافة إلى ذلك، هناك أغنية "النفسية محتاجة" من كلمات تركي الشريف وألحان فايز السعيد، مع توزيع قام به سيروس. أما أغنية "يكفي" التي غنتها بالعربية الفصحى، فقد كتب كلماتها يوسف سليمان ولحنها يحيى الكعكي، وقام محمد القريتلي بتوزيعها. أما أغنية "ههاي"، فقد كانت من كلمات محمد الشريدة وألحان متعب الفرج، بينما وزّعها حسام كامل. كما أن الشاعر عمرو حسن كتب كلمات أغنية "أبويا واحشني جدا" التي لحنها مصطفى العسال ووزعها محمد العشي. أيضًا أغنية "الحضارم" التي كتب كلماتها الشاعر أبو شادي ولحنها أحمد فتحي.

شاركت بلقيس في مهرجان الشارقة للموسيقى العالمية وقدمت حفل موسيقي مع فرقتها الموسيقية بقيادة المايسترو وليد فايد على مسرح المجاز في الشارقة.

أطلقت بلقيس في 2019 أولى أغانيها باللهجة المغربية بعنوان "تعالى شوف"، من كلمات سمير المجاري وألحان مروان أصيل، وتم تصوير فيديو الأغنية في مدينة مراكش. كما غنت تتر المسلسل المغربي بين القصور الذي عرض في رمضان 2024 وحملت الأغنية عنوان "شكون كان يقول"، وهي الأغنية الثالثة لبلقيس باللهجة المغربية.

في أغسطس 2021، أصدرت نقابة الموسيقيين في مصر بيانًا إعلاميًا يذكر أنه تم منع المطربة بلقيس من الغناء في مصر بشكل نهائي بعد إحيائها لحفل غنائي في نادي الجلاء بمصر دون حصولها على تصريح غناء، لكن بعد 24 ساعة فقط من إصدار البيان تم التوصل إلى اتفاق بين بلقيس ونقابة الموسيقيين، وأعلن عن حفل لها بعد أيام فقط بمصاحبة أوركسترا الفن بقيادة المايسترو أحمد طه. وفي تلك الفترة كانت بلقيس تستعد لطرح أول أغانيها باللهجة المصرية بعنوان "دبلوماسي"، من كلمات عزيز الشافعي، والتي صدر لها فيديو كليب لاحقًا لها نُشر على موقع يوتيوب من إخراج علي أبو طالب.

شاركت في الدورة التاسعة عشر من مهرجان موازين في المغرب عام 2024 وقدمت أغنيتين لفنانين مغربيين: "عيشي يا بلادي عيشي" لمحمود الإدريسي و"هزوا بنا الأعلام" للحاجة الحمداوية.

أدت دويتو مع مغني الأوبرا الشهير أندريا بوتشيلي في جزيرة ياس بأبوظبي في أبريل 2016.

حياتها الشخصية

دراستها

درست إستراتيجيات التسويق في جامعة أبوظبي.

زواجها

عقد قرانها على لاعب كرة القدم السعودي نايف هزازي في أكتوبر 2012، إلا إن ارتباطهما لم يدُمْ طويلا حيث فسخت خطوبتهما في فبراير 2013.

في مايو 2016 عقد قرانها على رجل الأعمال السعودي «سلطان بن عبد اللطيف» وتم زفافهم في 29 ديسمبر من العام ذاته في فندق أرماني في دبي، وارتدت بلقيس فستانين، الأول للمصممة السعودية تيما عابد والثاني من تصميم اللبناني نيكولا جبران، وفي 12 مايو 2018 وضعت ابنهما الأول «تركي».

في أبريل 2021 أعلنت بلقيس عن رفعها قضية خلع على زوجها سلطان عبد اللطيف ولم تذكر أية تفاصيل لم تعلق بلقيس إلا باقتضاب عن دعوى الخلع، وبعد خمس أشهر من رفع الدعوى، قالت في لقاء مع قناة "سي بي سي" المصرية أن "الخلع مشروع كما أن الطلاق مشروع، وفي الحالتين النتيجة ستؤدي إلى الانفصال"، وقالت أنها وزوجها لم يتفقا على صيغة محددة للانفصال، إلى أن قررت هي رفع قضية الخلع في محكمة إماراتية مختصة. من جانبه، قال زوجها سلطان عبد اللطيف في تصريحات صحفية: "هذه الأمور سوف تبقى سرًا بيننا احترامًا للعشرة الطويلة وللعادات والتقاليد التي تربينا عليها في الخليج"، ولم يتحدث عن تفاصيل الخلاف مؤكدًا على أن "القانون سوف يأخذ مجراه".

