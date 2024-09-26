الخميس 26 سبتمبر 2024
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رئيس حزب الوفد
د.عبد السند يمامة
رئيس مجلس الإدارة
د.أيمن محسب
رئيس التحرير
عاطف خليل

ميديا

تحت شعار يهمنا الإنسان..

القناة الأولى تبرز انطلاق فعاليات ملتقى أهل مصر في أسوان (فيديو)

ملتقى أهل مصر
ملتقى أهل مصر

عرض برنامج «صباح الخير يا مصر»، المذاع على القناة الأولى والفضائية المصرية، من تقديم الإعلاميين مصطفى كفافي وبسنت الحسيني، تقريرا بعنوان «انطلاق فعاليات ملتقى “أهل مصر” في أسوان تحت شعار "يهمنا الإنسان".

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أهل مصر .. أسس الكتابة والأداء المسرحي بورش ملتقى أطفال المحافظات الحدودية

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سانت أوجيني تحتضن أطفال ملتقى أهل مصر ببورسعيد

ملتقى أهل مصر

وانطلقت فعاليات النسخة الثامنة عشرة من ملتقى أهل مصر في محافظة أسوان، ويستمر حتى 30 سبتمبر الجاري تحت شعار يهمنا الإنسان. 

ويأتي الملتقى ضمن مشروع أهل مصر في المبادرة الرئاسية بداية جديدة التي تستهدف بناء مجتمع واعٍ ومتقدم من خلال تطوير المهارات الفردية وزيادة فرص النجاح الشخصي والمهني وتعزيز التعاون المجتمعي الفعال. 

ويستهدف الملتقى جميع الفئات العمري بدءً من الأطفال وحتى كبار السن مع استضافة 130 شابا وفتاة من المحافظات الحدودية، مثل شمال سيناء وجنوب سيناء والبحر الأحمر والوادي الجديد ومطروح وأسوان، بالإضافة إلى حي الأسمرات بالقاهرة.

اللقاءات الثقافية والأنشطة الرياضية

ويتضمن الملتقى مجموعة متنوعة من اللقاءات الثقافية والأنشطة الرياضية والجولات السياحية لأشهر معالم أسوان مثل معبد فيلة وحديقة النباتات وقرية غرب سهيل. 
 

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