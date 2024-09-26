يعد الدجاج من أفضل الأكلات المفضله لدى الكبار والصغار لفوائدها المتعددة ويسهل تحضيرها بأكثر من طريقة لذيذة.



ويفضل كما يفضل تناول الدجاج بدلاً من اللحم، لاحتوائه على بالبروتينات والفيتامينات والمعادن الأساسية، بما في ذلك الزنك والنحاس والحديد وفيتامينات ب وغيرها. كما أن من أبرز فوائد الدجاج للجسم ضمن النظام الغذائي، ما يلي: العمل على بناء الأنسجة العضلية وتقوية العضلات. الحفاظ على كثافة المعادن في العظام.

واليوم نقدم لكٍ طريقة تحضير ناجتس الدجاج الحار بخطوات سهلة وبسيطة.



المقادير

- للتغطية :

بقسماط : كوب

البيض : 1 حبة (مخفوق)

فلفل أسود : رشّة

- صدر الدجاج : 4 صدور

- ملح : ملعقة صغيرة

- فلفل أسود : نصف ملعقة صغيرة

- الفلفل الحار : حسب الرغبة

- بقسماط : 2 ملعقة كبيرة

- البصل : 1 حبة

- الثوم : فص

- الزيت النباتي : حسب الحاجة (للقلي)

طريقة التحضير

ضعي صدور الدجاج في المفرمة، واضيفي معها الثوم، والبصل وافرميها جيداً.

أضيفي البيض والبقسماط، ثم تبلي بالملح، والفلفل الأسود، والفلفل الحار، واخلطي حتى تتجانس.

ضعي ورق الزبدة داخل الصينية وصبي فوقها خليط الدجاج, واضغطي عليه ليصبح بسُمك 1 سم.

غطي خليط الدجاج بورقة زبدة أخرى, واضغطي برفق ليتساوى سطحه.

ضعيه بالثلاجة لمدة 30 دقيقة حتى يتماسك قليلاً.

في الأثناء، حضري خليط التغطية في وعاء، وأضيفي البيضة والفلفل الأسود وتخفق جيداً.

قطعي خليط الدجاج بقطاعة البسكويت بحسب الرغبة، وغمسي قطع الدجاج في البيض ثم في البقسماط ليغطيها بالكامل.

ضعي الزيت في مقلاة على النار حتى يسخن.

اقلي قطع الدجاج في الزيت ليصبح لونها ذهبياً، وقدميها ساخنة مع البطاطا المقلية