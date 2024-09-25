ليفربول يقلب النتيجة أمام وست هام بثنائية جوتا

نجح فريق ليفربول في قلب النتيجة أمام فريق وست هام بالمباراة الجارية الآن على ملعب آنفيلد، ضمن منافسات الدور الثالث من بطولة كأس رابطة المحترفين الإنجليزية لكرة القدم.

وتأخر ليفربول بهدف مبكر سجله وست هام في الدقيقة 21، حيث جاء عن طريق جاريل كوانساه لاعب ليفربول بالخطأ في مرماه.

وتمكن اللاعب ديوجو جوتا من إدراك هدف التعادل للريدز في الدقيقة 25 من الشوط الأول، قبل أن يعود ويضيف الهدف الثاني في الدقيقة 49 من عمر المباراة.

بدأ ليفربول المباراة بتشكيل مكون من:

حراسة المرمى: كويمين كيليهير

الدفاع: جو جوميز – جاريل كونساه – كونور برادلي – كوستاس تسيميكاس

الوسط: واتارا إندو – كورتيس جونز – ديوجو جوتا

الهجوم: كودي جاكبو – داروين نونيز – فيدريكو كييزا

وتواجد النجم الدولي المصري محمد صلاح على مقاعد بدلاء الريدز تحسبًا للدفع به حسب مجريات الأحداث.