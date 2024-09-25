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رئيس حزب الوفد
د.عبد السند يمامة
رئيس مجلس الإدارة
د.أيمن محسب
رئيس التحرير
عاطف خليل

رياضة

ليفربول يقلب النتيجة أمام وست هام بثنائية جوتا

ديوجو جوتا
ديوجو جوتا

نجح فريق ليفربول في قلب النتيجة أمام فريق وست هام بالمباراة الجارية الآن على ملعب آنفيلد، ضمن منافسات الدور الثالث من بطولة كأس رابطة المحترفين الإنجليزية لكرة القدم.

وتأخر ليفربول بهدف مبكر سجله وست هام في الدقيقة 21، حيث جاء عن طريق جاريل كوانساه لاعب ليفربول بالخطأ في مرماه.

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ليفربول يتعادل مع وست هام في الشوط الأول بكأس الرابطة

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صلاح يقود تشكيل ليفربول المتوقع أمام وست هام

وتمكن اللاعب ديوجو جوتا من إدراك هدف التعادل للريدز في الدقيقة 25 من الشوط الأول، قبل أن يعود ويضيف الهدف الثاني في الدقيقة 49 من عمر المباراة.

بدأ ليفربول المباراة بتشكيل مكون من:

حراسة المرمى: كويمين كيليهير

الدفاع: جو جوميز – جاريل كونساه – كونور برادلي – كوستاس تسيميكاس

الوسط: واتارا إندو – كورتيس جونز – ديوجو جوتا

الهجوم: كودي جاكبو – داروين نونيز – فيدريكو كييزا

وتواجد النجم الدولي المصري محمد صلاح على مقاعد بدلاء الريدز تحسبًا للدفع به حسب مجريات الأحداث.

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