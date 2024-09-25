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رئيس حزب الوفد
د.عبد السند يمامة
رئيس مجلس الإدارة
د.أيمن محسب
رئيس التحرير
عاطف خليل

رياضة

صلاح يقود تشكيل ليفربول المتوقع أمام وست هام

صلاح
صلاح

يخوض فريق ليفربول، بقيادة النجم المصري محمد صلاح، مواجهة مثيرة أمام وست هام يونايتد في الدور الثالث من كأس رابطة المحترفين الإنجليزية، والتي ستقام على ملعب "أنفيلد".

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تقام المباراة على ملعب "أنفيلد"، حيث يسعى ليفربول، بقيادة النجم المصري محمد صلاح، لتحقيق الفوز لمواصلة مسيرته الناجحة في البطولة.

و تبدأ المباراة في تمام الساعة العاشرة مساءً بتوقيت القاهرة.
 

التشكيل المتوقع لـ ليفربول:


في حراسة المرمى: أليسون
في الدفاع: أرنولد، ماتيب، فان دايك، روبيرتسون
في الوسط: فابينيو، هارفي إليوت، تياجو
في الهجوم: محمد صلاح، داروين نونيز، جوتا


يأمل ليفربول في التتويج بلقب كأس الرابطة للمرة الحادية عشرة في تاريخه، مستفيدًا من انتصاراته الأخيرة، بما في ذلك الفوز الكبير على بورنموث في الجولة الخامسة من الدوري الإنجليزي ، في المقابل، يسعى وست هام لتحقيق مفاجأة وعرقلة مسيرة ليفربول بالعودة بالنقاط الثلاث.
 

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الجريدة الورقية