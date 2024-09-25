الأربعاء 25 سبتمبر 2024
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بوابة الوفد الإلكترونية
رئيس حزب الوفد
د.عبد السند يمامة
رئيس مجلس الإدارة
د.أيمن محسب
رئيس التحرير
عاطف خليل

رياضة

ليفربول يتعادل مع وست هام في الشوط الأول بكأس الرابطة

ديوجو جوتا
ديوجو جوتا

حسم التعادل الإيجابي نتيجة الشوط الأول من مباراة ليفربول و وست هام الجارية الآن على ملعب آنفيلد، ضمن منافسات الدور الثالث من بطولة كأس رابطة المحترفين الإنجليزية لكرة القدم.

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صلاح يقود تشكيل ليفربول المتوقع أمام وست هام

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ليفربول في مواجهة صعبة أمام وست هام يونايتد

بدأ ليفربول المباراة بتشكيل مكون من:

حراسة المرمى: كويمين كيليهير

الدفاع: جو جوميز – جاريل كونساه – كونور برادلي – كوستاس تسيميكاس

الوسط: واتارا إندو – كورتيس جونز – ديوجو جوتا

الهجوم: كودي جاكبو – داروين نونيز – فيدريكو كييزا

وتواجد النجم الدولي المصري محمد صلاح على مقاعد بدلاء الريدز تحسبًا للدفع به حسب مجريات الأحداث.

سجل اللاعب جاريل كوانساه لاعب ليفربول هدف تقدم وست هام في المباراة عن طريق الخطأ في مرماه بالدقيقة 21، بينما سجل ديوجو جوتا هدف التعادل للريدز في الدقيقة 25 من الشوط الأول.

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