ليفربول في مواجهة صعبة أمام وست هام يونايتد في كأس الرابطة

يستعد فريق ليفربول، بقيادة النجم المصري محمد صلاح، لمواجهة مثيرة أمام وست هام يونايتد في الدور الثالث من كأس رابطة المحترفين الإنجليزية، والتي ستقام على ملعب "أنفيلد".

تقام المباراة على ملعب "أنفيلد"، حيث يسعى ليفربول، بقيادة النجم المصري محمد صلاح، لتحقيق الفوز لمواصلة مسيرته الناجحة في البطولة.

موعد المباراة:

تبدأ المباراة في تمام الساعة العاشرة مساءً بتوقيت القاهرة.

القناة الناقلة: سيتم بث المباراة عبر قناة بي إن سبورت.

التشكيل المتوقع لـ ليفربول:

حراسة المرمى: أليسون

الدفاع: أرنولد، ماتيب، فان دايك، روبيرتسون

الوسط: فابينيو، هارفي إليوت، تياجو

الهجوم: محمد صلاح، داروين نونيز، جوتا

يأمل ليفربول في التتويج بلقب كأس الرابطة للمرة الحادية عشرة في تاريخه، مستفيدًا من انتصاراته الأخيرة، بما في ذلك الفوز الكبير على بورنموث في الجولة الخامسة من الدوري الإنجليزي ، في المقابل، يسعى وست هام لتحقيق مفاجأة وعرقلة مسيرة ليفربول بالعودة بالنقاط الثلاث.