نتنياهو يهدد حزب الله باستخدام "القوة الكاملة"

هدد رئيس الوزراء الإسرائيلي بنيامين نتنياهو، الأربعاء، حزب الله باستخدام "القوة الكاملة" حتى ضمان عودة سكان الشمال إلى منازلهم.

وقال نتنياهو في بيان: "نوجه ضربات إلى حزب الله في شكل لم يتصوره البتة. نقوم بذلك مستخدمين القوة الكاملة وبدهاء. إنني أعدكم بأمر واحد: لن نستريح حتى يعودوا إلى منازلهم".

وكان رئيس أركان الجيش الإسرائيلي هرتسي هاليفي قد دعا، الأربعاء، قواته إلى الاستعداد لــ"دخول محتمل" إلى لبنان.

وبحسب فيديو بثه الجيش الإسرائيلي فقد قال هاليفي أمام أفراد لواء إسرائيلي مدرع: "يمكنكم سماع الطائرات هنا. نحن نهاجم طوال اليوم. والهدف هو التمهيد لدخولكم المحتمل وأيضا مواصلة ضرب حزب الله".

وتابع: "هذا لإعداد الأرض لدخولكم المحتمل ولمواصلة إضعاف حزب الله".

وأضاف أن الغارات الجوية ستتواصل من أجل تدمير البنية التحتية لحزب الله وكذلك الاستعداد لعملية برية محتملة للقوات الإسرائيلية.

وأكمل هاليفي: "لن نتوقف. سنواصل مهاجمتهم وإيذاءهم في كل مكان".

وتابع: "أنتم قادمون أقوى منهم بكثير، وأكثر خبرة منهم بكثير، ادخلوا ودمروا العدو هناك".

وقال أيضا "هذه هي الأشياء التي ستسمح لنا بإعادة سكان الشمال بأمان في وقت لاحق".