الأربعاء 25 سبتمبر 2024
الجريدة الورقية
رئيس حزب الوفد
د.عبد السند يمامة
رئيس مجلس الإدارة
د.أيمن محسب
رئيس التحرير
عاطف خليل
بوابة الوفد الإلكترونية
رئيس حزب الوفد
د.عبد السند يمامة
رئيس مجلس الإدارة
د.أيمن محسب
رئيس التحرير
عاطف خليل

عربى وعالمى

نتنياهو يهدد حزب الله باستخدام "القوة الكاملة"

بوابة الوفد الإلكترونية

هدد رئيس الوزراء الإسرائيلي بنيامين نتنياهو، الأربعاء، حزب الله باستخدام "القوة الكاملة"  حتى ضمان عودة سكان الشمال إلى منازلهم.

وقال نتنياهو في بيان: "نوجه ضربات إلى حزب الله في شكل لم يتصوره البتة. نقوم بذلك مستخدمين القوة الكاملة وبدهاء. إنني أعدكم بأمر واحد: لن نستريح حتى يعودوا إلى منازلهم".

وكان رئيس أركان الجيش الإسرائيلي هرتسي هاليفي قد دعا، الأربعاء، قواته إلى الاستعداد لــ"دخول محتمل" إلى لبنان.

وبحسب فيديو بثه الجيش الإسرائيلي فقد قال هاليفي أمام أفراد لواء إسرائيلي مدرع: "يمكنكم سماع الطائرات هنا. نحن نهاجم طوال اليوم. والهدف هو التمهيد لدخولكم المحتمل وأيضا مواصلة ضرب حزب الله".

وتابع: "هذا لإعداد الأرض لدخولكم المحتمل ولمواصلة إضعاف حزب الله".

وأضاف أن الغارات الجوية ستتواصل من أجل تدمير البنية التحتية لحزب الله وكذلك الاستعداد لعملية برية محتملة للقوات الإسرائيلية.

وأكمل هاليفي: "لن نتوقف. سنواصل مهاجمتهم وإيذاءهم في كل مكان".

وتابع: "أنتم قادمون أقوى منهم بكثير، وأكثر خبرة منهم بكثير، ادخلوا ودمروا العدو هناك".

وقال أيضا "هذه هي الأشياء التي ستسمح لنا بإعادة سكان الشمال بأمان في وقت لاحق".

مواد متعلقة

بايدن يتوقع اندلاع حرب ستؤدي لتغييرا جذريا في المنطقة

الأسهم الكويتية تغلق تعاملاتها على ارتفاع

"المركزي" السويدي يخفض الفائدة 25 نقطة أساس إلى 3.25%

"المركزي" الصيني يخفض الفائدة على قروض بـ42.6 مليار دولار

العراق تنفذ عددًا كبيرًا من الإعدامات في يوم واحد

الأسهم القطرية تغلق مرتفعة بنسبة 0.49 %

الأسهم الأردنية تغلق تعاملاتها على انخفاض

مؤشر الأسهم في مسقط يغلق مرتفعًا بنسبة 0.23 %
الجريدة الورقية