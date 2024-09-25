تحضير تنت طبيعي في المنزل.. جمال طبيعي بلا مواد كيميائية

تُفضل الكثير من النساء استخدام مستحضرات تجميل طبيعية لتجنب المواد الكيميائية التي قد تضر البشرة على المدى الطويل، ومن بين هذه المستحضرات، يأتي التنت الطبيعي، الذي يضيف توهجًا طبيعيًا للخدود والشفتين، وفيما يلي نقدم لك طريقة سهلة لتحضير تنت طبيعي في المنزل باستخدام مكونات بسيطة ومتوفرة.





طريقة عمل تنت طبيعي

المكونات:

- 2 ملعقة كبيرة من عصير البنجر الطازج

- 1 ملعقة صغيرة من زيت جوز الهند (أو زيت اللوز)

- 1 ملعقة صغيرة من الجلسرين النباتي

- بضع قطرات من ماء الورد





طريقة التحضير

1. استخلاص عصير البنجر:

قومي بتقطيع البنجر إلى قطع صغيرة وضعيها في الخلاط للحصول على العصير. يمكنك استخدام مصفاة لفصل العصير عن اللب.

2. مزج المكونات:

في وعاء صغير، امزجي عصير البنجر مع زيت جوز الهند والجلسرين، ثم أضيفي بضع قطرات من ماء الورد لإضافة رائحة منعشة وتهدئة البشرة.

3. تحريك المزيج:

قومي بخلط المكونات جيدًا حتى تتجانس ويصبح لديك مزيج سلس.

4. التعبئة:

صبي التنت في عبوة نظيفة واحتفظي به في الثلاجة للحفاظ عليه.





كيفية الاستخدام:

- ضعي كمية صغيرة من التنت الطبيعي على أطراف أصابعك وامسحيها بلطف على الخدود أو الشفاه.

- يمكنك إضافة طبقات إضافية للحصول على لون أعمق حسب الرغبة.





فوائد التنت الطبيعي:

- آمن على البشرة: خالٍ من المواد الكيميائية الضارة التي قد تسبب حساسية أو تهيج البشرة.

- مرطب: بفضل الزيوت الطبيعية مثل زيت جوز الهند والجلسرين، يعمل التنت أيضًا على ترطيب البشرة.

- لون طبيعي: يمنح البشرة لونًا ورديًا طبيعيًا بفضل عصير البنجر الغني بالفيتامينات.

هذا التنت الطبيعي يعتبر خيارًا مثاليًا لمن يبحث عن مستحضرات تجميل آمنة وصحية تضيف جمالًا طبيعيًا إلى مظهرهم اليومي.