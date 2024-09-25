سموحة يضم محمود صابر من بيراميدز

أعلن مجلس إدارة نادي سموحة عن إتمام صفقة ضم محمود صابر لاعب وسط نادي بيراميدز والمنتخب الاوليمبي خلال فترة الانتقالات الصيفية الحالية في واحدة من الصفقات الهامة للفريق السكندري استعدادا للموسم الجديد .

وجاء اعلان النادي السكندري عن ضم محمود صابر لمدة عام على سبيل الاعارة مقابل ٢.٥ مليون جنية ولم يتم الإعلان عن ما اذا كانت الصفقة إعارة بنية الشراء في نهاية الموسم ام إعارة فقط دون وضع اي بنود أخرى.

ويعد محمود صابر صفقة رائعة لنادي سموحة فهو لاعب صاحب خبرة جيدة في وسط الملعب رغم صغر سنه ( مواليد ٢٠٠١ ) ومتميز في التسديد البعيد ويملك شخصية قيادية ستمنح خط وسط نادي سموحة قوة كبيرة في وسط الملعب كما كان الاعب محط أنظار عدة اندية منها نادي الزمالك خلال الفترة الأخيرة.