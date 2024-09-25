تعاون مشترك بين البترول وهاواوي لتدريب القيادات الشابة والمتوسطة بقطاع التعدين

انتهت شركة هاواوي من فعاليات البرنامج التدريبي لـ 20 مرشحًا من خريجي برنامج وزارة البترول والثروة المعدنية لتأهيل القيادات الشابة والمتوسطة وذلك في إطار العلاقات الثنائية والتعاون المثمر مع جانب الوزارة تحت رعاية المهندس كريم بدوي وزير البترول والثروة المعدنية مع شركة هاواوي أحد الرعاة الرئيسيين لمرحلة التأهيل النهائي للبرنامج.

قالت الوزارة إنه تم تصميم البرنامج التدريبي لدعم التحول الرقمي وفقاً لأحدث التقنيات والنظم الإدارية العالمية حيث اتسم البرنامج بالاحترافية والابتكار وذلك بهدف تطوير قدرات قاعدة واسعة من شباب قطاع البترول القادرين على دعم تنفيذ استراتيجية الوزارة، ومساعدتهم على اكتشاف إمكاناتهم وتعزيز مهاراتهم.

وأضافت أنه تم التدريب بمقر الشركة بمدينة شينزن الصينية والذي تضمن زيارة المعارض المختلفة للمنتجات والحلول التقنية التي تقدمها الشركة، وتم زيارة مدينة هانزو الصينية للتدريب على أحدث التكنولوجيات للتحول الرقمي والذكاء الاصطناعي والحوسبة السحابية وتطبيقاتها لكافة قطاعات صناعة البترول.

كما تم عقد اجتماعات مع كبرى شركات الإنتاج والخدمات بمدينتي بكين وداجين للتعرف على أحدث التكنولوجيات ونقل الخبرات في مجال الإنتاج وكفاءة العمليات والاستكشاف والنقل والتوزيع وتكرير البترول وإنتاج البتروكيماويات.

هذا وقد قام المتدربون بنهاية الفترة التدريبية باستعراض أفكار مبتكرة لمشروعات جديدة ومتنوعة تغطي مجالات متعددة مما يعكس المعارف المكتسبة في مجال التحول الرقمي وتتماشى مع التوجه الاستراتيجي لقطاع البترول نحو دعم التحول الرقمي لتحقيق التنمية المستدامة والاستغلال الأمثل للموارد المتاحة وخفض التكاليف.

كما أشادت لجنة تقييم المشروعات بالمستوى العالي من الاحترافية والابتكار الذي أظهره المتدربون ودورهم كنواة للتغيير والتطوير داخل شركات القطاع.

ضمت اللجنة كل من ممثل المكتب الفني بوزارة البترول والثروة المعدنية والمشرف على الإدارة العامة لنظم المعلومات والتحول الرقمي بالوزارة، وخبراء شركة هواوي، لى جينبنج نائب رئيس الشركة لحلول قطاع النفط والغاز، و ليبو جو مدير عام قطاع الطاقة بمصر، ووانج هاوو مدير عام تكنولوجيا حلول النفط والغاز بشمال إفريقيا، والمهندس أحمد الشافعي مدير عام قطاع النفط والغاز بفرع الشركة بمصر.