وزير الرياضة يشهد حفل تخرج طلاب الأكاديمية العربية للعلوم والتكنولوجيا والنقل البحري

شهدا الدكتور أشرف صبحي، وزير الشباب والرياضة، والدكتور محمد جبران وزير العمل؛ حفل تخرج طلاب كليات الأكاديمية العربية للعلوم والتكنولوجيا بالقرية الذكية ومصر الجديدة، بحضور فضيلة الشيخ الدكتور علي جمعه رئيس مجلس إمناء مصر الخير، الدكتور إسماعيل عبد الغفار، رئيس الأكاديمية العربية للعلوم والتكنولوجيا والنقل البحري، الأكاديمية، ولفيف من الشخصيات العامة والأكاديمية.



أعرب الدكتور أشرف صبحي عن سعادته واعتزازه بمشاركة الخريجين فرحتهم بهذا اليوم المميز، مؤكدًا أن هؤلاء الشباب هم عماد المستقبل وركيزة النهضة والتقدم في مصر.



وهنأ وزير الشباب والرياضة الخريجين وأسرهم، مشيدًا بالجهود المبذولة خلال سنوات الدراسة للوصول إلى هذه اللحظة الهامة. ودعا الخريجين إلى الاستعداد للانخراط في سوق العمل والمساهمة في بناء الوطن.



كما أكد الدكتور أشرف صبحي على أهمية مواصلة التعلم واكتساب المهارات الجديدة التي يتطلبها سوق العمل الحديث، مؤكدًا أن وزارة الشباب والرياضة تدعم الشباب في مسيرتهم نحو تحقيق طموحاتهم والمشاركة الفاعلة في بناء مصر المستقبل.