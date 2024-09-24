ارتفاع جماعي لأسواق الخليج بدعم من مكاسب النفط

سجلت مؤشرات الأسهم الرئيسية في الخليج، ارتفاعًا بشكل جماعي خلال تعاملات اليوم الثلاثاء 24-9-2024، مستفيدة من ارتفاع أسعار النفط ومكاسب الأسهم الآسيوية بدعم من تدابير تحفيز واسعة النطاق في الصين، فيما حدت التوترات الجيوسياسية في المنطقة من المكاسب.

وصعدت أسعار النفط، وهي محفز رئيسي لأسواق المال في الخليج، على خلفية إطلاق الصين لإجراءات تحفيز نقدي ومخاوف من أن التوترات في الشرق الأوسط قد تضر بالإمدادات الإقليمية، في حين تتأهب الولايات المتحدة، أكبر منتج للخام في العالم، لإعصار كبير.

وأعلن البنك المركزي الصيني الثلاثاء عن أكبر حزمة تحفيز نقدي منذ الجائحة بهدف إنعاش الاقتصاد من الركود والوصول لمستهدف الحكومة للنمو هذا العام، لكن المحللين حذروا من أن هناك حاجة لمزيد من التحفيز المالي حتى يعود النمو إلى مسار تحقيق المعدل المستهدف لهذا العام. ارتفع المؤشر السعودي بنسبة 0.7 بالمئة، مع ارتفاع سهم مجموعة التيسير لتصنيع منتجات الألومنيوم 0.9 بالمئة.

وصعد سهم شركة أرامكو العملاقة للنفط 0.4 بالمئة.

وارتفع مؤشر سوق دبي المالي بنسبة 0.6 بالمئة، مستفيدا من زيادة سهم شركة سالك لخدمات التعريفة المرورية 3.5 بالمئة، وفي أبوظبي، ارتفع المؤشر 0.1 بالمئة.

وانخفض المؤشر القياسي في قطر 0.2 بالمئة، متأثرا بتراجع 0.3 بالمئة لسهم بنك قطر الوطني، أكبر بنوك الخليج.

المؤشر الرئيسي للبورصة المصرية

واصل المؤشر الرئيسي للبورصة المصرية، تراجعه بمنتصف تعاملات جلسة اليوم الثلاثاء، منتصف جلسات الأسبوع، فيما ارتفع مؤشرا إيجي إكس 70 وإيجي إكس 100، وسط تداولات بلغت 1.5 مليار جنيه خلال ساعتين، ومالت تعاملات المصريين والأجانب للشراء، فيما مالت تعاملات العرب للبيع.

تراجع مؤشر "إيجي إكس 30" بنسبة 0.19% ليصل إلى مستوى 30963 نقطة، وهبط مؤشر "إيجي إكس 30 محدد الأوزان" بنسبة 0.23% ليصل إلى مستوى 38040 نقطة، وانخفض مؤشر "إيجي إكس 30 للعائد الكلي" بنسبة 0.21% ليصل إلى مستوى 13421 نقطة.

فيما ارتفع مؤشر الشركات المتوسطة والصغيرة "إيجي إكس 70 متساوي الأوزان" بنسبة 0.61% ليصل إلى مستوى 7359 نقطة، وصعد "إيجي إكس 100 متساوي الأوزان"، بنسبة 0.4% ليصل إلى مستوى 10458 نقطة، وقفز مؤشر الشريعة بنسبة 0.36% ليصل إلى مستوى 2984 نقطة، وزاد مؤشر تميز بنسبة 0.56% ليصل إلى مستوى 8150 نقطة.