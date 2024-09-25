أنشطة ثقافية متنوعة بقصور البحر الأحمر

ضمن برامج وزارة الثقافة، شهد فرع ثقافة البحر الأحمر عددا من الفعاليات الثقافية والفنية، ضمن أجندة فعاليات الهيئة العامة لقصور الثقافة، بإشراف الكاتب محمد ناصف، نائب رئيس الهيئة.

حيث نظم قصر ثقافة الشلاتين بمحافظة البحر الأحمر، يوما ثقافيا للرواد تضمن لقاء بعنوان "التربية الإيجابية للطفل" تحدثت خلاله فاطمة سعيد، رئيس قسم الأسرة والطفولة بإدارة الشئون الاجتماعية، عن أهمية تنمية مهارات وقدرات الطفل منذ الصغر لإعداد جيل قادر على بناء المجتمع، أعقب ذلك عرض فيلم تسجيلي عن أهداف المبادرة الرئاسية "بداية" التي تستهدف تطوير مهارات الأفراد، والتوعية بأهمية القيم المجتمعية.

كما شهدت الفعاليات معرض نتاج ورش المشغولات اليدوية والورش الفنية للأطفال، بجانب فقرة رسم حر وألعاب ذهنية ومسابقات ثقافية، وإلقاء شعر لعدد من الطلاب الموهوبين.

من ناحية أخرى وضمن الأنشطة المقامة بإقليم جنوب الصعيد الثقافي، برئاسة عماد فتحي، أقام بيت ثقافة القصير، محاضرة بعنوان "مكافحة التطرف والإرهاب" بمركز شباب مبارك، تحدث خلالها الشيخ حسن جمال باوقاف القصير عن أسباب التطرف والإرهاب، موضحا دور الدولة في مكافحة تلك الظواهر وتعزيز الهوية الوطنية.

وفي بيت ثقافة سفاجا أقيمت محاضرة بعنوان "إدمان المخدرات.. الأسباب والمخاطر"، تناول خلالها جمال إسماعيل، معلم بالمعاش بالإدارة التعليمية، أسباب ظاهرة تعاطي المخدرات ومنها أصدقاء السوء، المشكلات الأسرية، وانتشار البطالة والفقر، كما تحدث عن مخاطر الإدمان على صحة الفرد والمجتمع، مشيرا إلى ضرورة مواجهة هذه الظاهرة برفع مستوى الوعي الثقافي، وفرض عقوبات صارمة لمن يروج لهذه السموم.

واستمرارا للاحتفال بذكرى المولد النبوي الشريف، أقام فرع ثقافة البحر الأحمر محاضرة بعنوان "سيرة النبي" بقصر ثقافة الغردقة، تحدث خلالها الشيخ محمد عبيد، إمام مسجد الرحمن عن صفات الرسول الكريم وأخلاقه، وكيف كان يتعامل بخلق حسن مع المسلم وغير المسلم.

أعقب ذلك عرض فني لفرقة الغردقة للفنون الشعبية تضمن باقة متميزة من التابلوهات المستوحاة من الفلكلور منها الفريحي، العصا، والنوبي، بقيادة الفنان علاء عبد الرازق.

جاءت الفعاليات ضمن أنشطة متنوعة تقدمها الهيئة العامة القصور الثقافة خلال الآونة الأخيرة ومنها انطلاق فعاليات مبادرة بداية، وأنشطة وقوافل حياة كريمة والمشروع الثقافي بمناطق الإسكان بديل العشوائيات ومشروع أهل مصر لأبناء المحافظات الحدودية وأنشطة المكتبات وذوي الهمم واللقاءات الثقافية والأمسيات الشعرية ومناقشات الكتب بنوادي الأدب، ومراكز الموهوبين وجولات أتوبيس الفن الجميل، بخلاف المسابقات التي طرحتها الهيئة للأطفال والشباب وأهمها مسابقتي مصر تقرأ ومصر ترسم ضمن مبادرة وزارة الثقافة "مصر" تبدع"، وغيرها.