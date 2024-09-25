قافلة متكاملة لمبادرة بداية لبناء الإنسان بقرية السكادرة بشمال سيناء

نظمت محافظة شمال سيناء قافلة متكاملة فى إطار مبادرة بداية جديدة لبناء الإنسان لقرية السكادرة بمدينة الشيخ زويد تنفيذا لتوجيهات اللواء خالد مجاور محافظ شمال سيناء وإشراف اللواء عاصم سعدون نائب المحافظ .

وأكد المحافظ أنه خلال القافلة تم توزيع المواد الغذائية علي المواطنين بمشاركة الهلال الأحمر المصري، وبيع المواد الغذائية و المجمدات بأسعار مخفضة تحت إشراف مديرية التموين والتجارة الداخلية، وقافلة علاجية بالعيادات المتنقلة وبالوحدة الصحية بقرية السكادرة تحت إشراف مديرية الصحة حيث تم توقيع الكشف الطبي علي عدد كبير من المواطنين بالإضافة إلى قافلة علاجية تحت إشراف مديرية الطب البيطري، حيث تم توقيع الكشف الطبي البيطري على عدد كبير من الحيوانات الداجنة والأغنام، وتقديم مختلف خدمات التضامن الاجتماعي من خلال سيارة مركز الخدمة الاجتماعية المتنقلة تحت إشراف مديرية التضامن الاجتماعي بالمحافظة.

بدورهم وجه أهالي قرية السكادرة الشكر إلي الرئيس عبد الفتاح السيسي رئيس الجمهورية علي مبادرة بداية جديدة ، بجانب توجيه الشكر إلي محافظ شمال سيناء علي الاهتمام بتقديم الخدمات المتنوعة للمواطنين في مختلف مناطق المحافظة.