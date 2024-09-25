جولات ميدانية لمتابعة انتظام الدراسة والانضباط الإداري بمدارس ابوتشت

أجري المهندس عبدالمنعم قاصد مدير عام إدارة أبوتشت التعليمية شمالي قنا اليوم الاربعاء 25 سبتمبر الجاري يرافقه احمد فندي مدير التعليم الإبتدائي وهاني الملقب رئيس قسم العلاقات العامة والإعلام جولة تفقدية لمتابعة سير انتظام الدراسة والانضباط الإداري في مدرسة العمرة القبلية ذات الفصل الواحد ومدرسة نور الاسلام الإبتدائية المشتركة بالعمرة.

يأتي ذلك ضمن الجولات الميدانية التي تجريها قيادات التعليم بأبوتشت للتعرف علي المعوقات التي تواجه سير العملية التعليمية مع بداية العام الدراسي الجديد لإيجاد الحلول العلمية والتطبيقية لها تنفيذا لتوجيهات الدكتور محمد السيد وكيل وزارة التربية والتعليم بقنا.

وتفقد مدير عام الإدارة حجرات الفصول الدراسية للاطمئنان على انتظام الطلاب داخل الفصول.

كما تفقد حجرات الأنشطة والمعامل وقاعات رياض الأطفال وتجاذب االاحاديث والشرح مع الطلاب وحثهم علي الاستذكار الجيد للدروس اولا بأول مؤكدا علي أهمية التسلح بالعلم باعتباره السبيل الي تحقيق مستقبل أفضل.

وتابع المدير العام موقف تسليم الكتب الدراسية وتطبيق الجداول والإشراف اليومي والسجلات المدرسية وسجلات إعداد المعلمين والمعلمات.

و شدد المدير العام علي ضرورة الاهتمام بأعمال النظافة العامة وتفعيل حصص المشاهدة والأنشطة والتأكيد علي تطبيق اجراءات الأمن والسلامة لتوفير مناخ آمن للطلاب والمعلمين طوال فترة الدراسة .

مشيراً إلى ضرورة تطبيق لائحة الانضباط المدرسي والالتزام بالزي المدرسي الموحد والحصر الفعلي لغياب الطلاب وتسجيل الغياب اولا بأول.

نائب محافظ قنا يتابع تنفيذ أنشطة مبادرة بداية جديدة لبناء الإنسان بقريه الكلالسه

و تابع الدكتور حازم عمر نائب محافظ قنا، جهود الأجهزة الشريكة في تنفيذ الأنشطة الخاصة بالمبادرة الرئاسية بداية جديدة لبناء الانسان بقريه الكلالسه التابعة لمركز قوص.

حيث شاركت مديرية الصحة والسكان بعدد من القوافل الطبية استفادت منها 3206 مواطن، ونفذت مديرية التموين قوافل بيع السلع الغذائية بأسعار مخفضة، وتلقي طلبات تصحيح البطاقات التموينية لعدد 170 أسرة ، بينما نفذت مديرية الشباب والرياضة أنشطة رياضيه استفاد منها 185 موطن. وشاركت مديرية الأوقاف بعدد من القوافل والندوات التوعوية أستفاد منها 90 مواطن، ونظم فرع المجلس القومي للمرأة بقنا، عدد من الندوات التثقيفية لتنمية الاسرة المصرية عن مناهضة العنف ضد المرأة والتدريب على الأمن المعلوماتى للمرأة والأسرة واستخراج عدد 100 بطاقة رقم قومي للسيدات بالمجان.

كما قامت مديرية القوى العاملة بتسجيل أسماء الشباب الراغبين في إيجاد فرص عمل من حملة المؤهلات العليا والمتوسطة ، و ذوي الهمم ، وكذا تسجيل الراغبين في التدريب المهني علي مهن مختلفة، وعقد ندوة في مجال السلامة والصحة المهنية بشأن "مخاطر الحريق" والتى استفاد منها 94 مواطن ، ونظمت مديرية الزراعة بقنا، ندوة إرشادية زراعية لعدد 50 مزارع.

وقامت مديرية التضامن الاجتماعي بتلقي طلبات تكافل وكرامه، وبطاقات الخدمات المتكاملة، فضلا عن تنفيذ ندوات وبرامج توعويه عن مشروعات التمكين الاقتصادي، و تنميه الأسرة والتى استفاد منها 850 مواطن.

و نظمت وحدة السكان بديوان عام المحافظة عدد من الندوات التثقيفية استفاد منها 120 مواطن ، ونظمت وحدة تكافؤ الفرص وتمكين المرآه بالديوان العام ندوات توعية استفاد منها منها 50 مواطن.

و قامت مديرية التربية والتعليم بعمل عدد من الندوات والفعاليات استفاد منها 173 مواطن ، ونظمت هيئة قصور الثقافة ندوات ثقافية استفاد منها 50 مواطن .

كما نظمت جامعة جنوب الوادي عدد من القوافل ( قافلة طبية بشرية - قافلة توعية تمريضية - قافلة مكافحة الإدمان والتعاطي) استفاد منها 169 مواطن.

ونظمت شركة مياه الشرب والصرف الصحي ندوة توعيه عن ترشيد استهلاك المياه والمحافظة على شبكات الصرف الصحي والمحافظة على استثمارات الدولة في قطاع مياه الشرب .

كما شاركت مديرية الطب البيطري بتنظيم قوافل بيطرية وندوات ارشادية لعدد 329 مواطن .