الأربعاء 25 سبتمبر 2024
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رئيس حزب الوفد
د.عبد السند يمامة
رئيس مجلس الإدارة
د.أيمن محسب
رئيس التحرير
عاطف خليل

المغتربون المصريون

مؤتمر صحفي في اسطنبول.. "التقارب التجاري الاستثماري المصري التركي" قريبا

الدكتور يسري الشرقاوي،
الدكتور يسري الشرقاوي، رئيس جمعية رجال الاعمال المصريين الاف

تدشن جمعية رجال الأعمال المصريين الافارقة EABA وجمعية رجال الاعمال التركية الإفريقية TABA  المؤتمر والمعرض  الدولي التركي المصري الافريقي AFEX24، وذلك في خطوة جادة لتفعيل وتعزيز العمل الاقتصادي"التجاري والاستثماري".

 يأتي ذلك في أسطنبول الفترة من 11 الي 13 نوفمبر 2024، ولاول مرة شركتين كبيرتين منظمتان للحدث كياديكسون التركية و إية أم اتش زد انترناشيونال المصرية.

وبدوره قال الدكتور يسري الشرقاوي، رئيس جمعية رجال الاعمال المصريين الافارقة، إن تواجد اكثر من 1300 من اكثر من 15 دولة افريقية من كبار الشركات والتجار والمستوردين و250 من كبار الشركات التركية، و2000  زائر من كبار رجال الاعمال بتركيا وافريقيا ودول الخليج.

القطاعات

-الصناعة والصناعات الهندسية
- المقاولات والانشاءات وكبار المقاولون والاستشارات الهندسية
- الطاقة 
-الزراعة وانظمة الري والمعدات الزراعية
- الملابس والمنسوجات
-مواد البناء 
- تقنية المعلومات والتحول الرقمي

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