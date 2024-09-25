خالد الجندي: الشيطان يعلن الحرب على بنيان الله بالترويج للشذوذ

أكد الشيخ خالد الجندي، عضو المجلس الأعلى للشئون الإسلامية، أهمية أن يكون لكل إنسان رؤية نقدية، تكون هادفة للبناء وليس للهدم.

وأوضح عضو المجلس الأعلى للشئون الإسلامية، خلال حلقة خاصة تحت عنوان "حوار الأجيال"، ببرنامج "لعلهم يفقهون"، المذاع على قناة "dmc"، اليوم الأربعاء، أن القرآن الكريم يقدم توجيهات عظيمة حول قيمة الإنسان، الذي وصفه الله بأنه خُلق في أحسن تقويم.

وأوضح أن الإنسان يمثل بنيان الرب، وأن هذا البنيان يجب أن يحظى بالاحترام والحماية، لافتا إلى أن النبي محمد صلى الله عليه وسلم كان يحترم كرامة الإنسان، حتى في أسوأ الظروف، حيث أكد أنه يجب على المسلمين تجنب الاقتراب من وجوه بعضهم البعض، لما لها من كرامة عظيمة، مشيرًا إلى أن الله خلق الإنسان في صورة حسنة.

وأشار إلى أن الشيطان أعلن حربًا على هذا البنيان من خلال محاولاته لتغيير خلق الله، موضحا أن التحدي يكمن في الهجوم على الجسد الإنساني، وأن الشيطان يعمل على تغيير وظائف جسم الإنسان، وهو ما جاء فى قوله تعالى: "ولآمرنهم فليغيرن خلق الله".

وتابع: "التغيير الوظيفي، حيث يسعى الشيطان إلى التأثير على وظائف الجسم، مما يؤدي إلى ممارسات جنسية فاسدة تُعرف أحيانًا بالمثلية، والتغيير التركيبي، الذي يتضمن عمليات إزالة أو تغيير الأعضاء، والتدخلات الجراحية التي تتم دون ضرورة، والتغيير السلوكي الذي يتطلب إعادة النظر في السلوكيات التي تتعارض مع فطرة الإنسان.