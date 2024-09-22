الأحد 22 سبتمبر 2024
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رئيس مجلس الإدارة
د.أيمن محسب
رئيس التحرير
عاطف خليل

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خالد الجندي: النبي حي في قبره وهذا دليلي (فيديو)

خالد الجندي
خالد الجندي

قال الشيخ خالد الجندي، عضو المجلس الأعلى للشئون الإسلامية، إن البعض اعترض لما قولت "النبي حي فى قبره"، مؤكدًا ضرورة عدم القول بأن النبي مات، لأن النبي صلى الله عليه وسلم حي في قبره، وهذا ما تؤمن به الأمة الإسلامية.


وأوضح عضو المجلس الأعلى للشئون الإسلامية، خلال حلقة برنامج "لعلهم يفقهون"، المذاع على فضائية "dmc"، اليوم الأحد، أن دار الإفتاء المصرية أصدرت فتوى تؤكد أن الأنبياء أحياء في قبورهم يصلون، مشيرًا إلى قول الله تعالى: "ولا تحسبن الذين قتلوا في سبيل الله أمواتًا بل أحياء عند ربهم يرزقون" (آل عمران: 169).

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وأضاف أن الإجماع منعقد على أن الأنبياء أعلى درجة من الشهداء، واستشهد برؤية النبي صلى الله عليه وسلم لنبي الله موسى عليه السلام ليلة المعراج وهو يصلي في قبره، كما رآه في السماء السادسة، موضحا بأن الأحاديث النبوية الشريفة تدل على حياة الأنبياء في قبورهم، حيث قال النبي صلى الله عليه وسلم: "الأنبياء أحياء في قبورهم يصلون" (رواه أبو يعلى والبيهقي).

كما أشار إلى حديث النبي صلى الله عليه وسلم الذي يؤكد أن الأرض لا تأكل أجساد الأنبياء، قائلاً: "إن الله عز وجل حرّم على الأرض أن تأكل أجساد الأنبياء"، وهو حديث رواه أبو داود والنسائي وابن ماجه، موضحا أن الأنبياء اجتمعوا بالنبي صلى الله عليه وسلم ليلة الإسراء في بيت المقدس وفي السماء.

وفي ختام حديثه، أشار الشيخ خالد إلى تفسير دار الإفتاء لقول الله تعالى: "إنك ميت وإنهم ميتون"، موضحًا أن المقصود هو انتقال الروح إلى عالم آخر، مستشهداً بحديث النبي صلى الله عليه وسلم: "وحياتي خير لكم، ووفاتي خير لكم، تعرض علي أعمالكم".

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