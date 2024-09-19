خالد الجندي يكشف سر المثل الشعبي "طلع من المولد بلا حمص".. فيديو

قال الشيخ خالد الجندي، عضو المجلس الأعلى للشئون الإسلامية، إن كل مثل مصري له دلالة ومعنى، فمثلًا، عندما يقول لك أحدهم "طلع من المولد بلا حمص"، فإن هذا المثل يعني دخلت وخرجت ولم أنتفع بشيء.

وأضاف عضو المجلس الأعلى للشئون الإسلامية، خلال حلقة برنامج "لعلهم يفقهون"، والمذاع عبر فضائية "dmc"، أن المثل المصري "طلع من المولد بلا حمص" يطبق على بعض الأشخاص الذين يحضرون المولد دون أن يستفيدوا منه، مشيرًا إلى أن الحمص كان رمزًا لهذا المولد، وكان لا يجتمع إلا عند كبير المجلس، وعندما يصل الناس إليه، يعطيهم بعض الحمص.

وتابع أن المثل يقصد به أنهم وصلوا إلى الشيخ الكبير الذي يعلمهم ولكن، إذا حضر الشخص المولد وتجول فيه دون أن يصل إلى الشيخ أو يسمع علمًا أو ذكرًا، فإنه يضيع يومه ويخرج من المولد دون فائدة أو حب، وكأنه "طلع من المولد بلا حمص".

وأكد أن الحمص كان رمزًا للوصول إلى المعرفة والانتفاع بالمولد الشريف، وأن من لا يستفيد من هذا الوصول كأنه خرج بلا حمص.