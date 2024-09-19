عاجل
غارة صهيونية تستهدف منزل عائلة أبو غرقود وسط قطاع غزة
الجمعة 20 سبتمبر 2024
الجريدة الورقية
رئيس حزب الوفد
د.عبد السند يمامة
رئيس مجلس الإدارة
د.أيمن محسب
رئيس التحرير
عاطف خليل
بوابة الوفد الإلكترونية
رئيس حزب الوفد
د.عبد السند يمامة
رئيس مجلس الإدارة
د.أيمن محسب
رئيس التحرير
عاطف خليل

ميديا

خالد الجندي يكشف سر المثل الشعبي "طلع من المولد بلا حمص".. فيديو

الشيخ خالد الجندي
الشيخ خالد الجندي

قال الشيخ  خالد الجندي، عضو المجلس الأعلى للشئون الإسلامية، إن كل مثل مصري له دلالة ومعنى، فمثلًا، عندما يقول لك أحدهم "طلع من المولد بلا حمص"، فإن هذا المثل يعني دخلت وخرجت ولم أنتفع بشيء.

وأضاف عضو المجلس الأعلى للشئون الإسلامية، خلال حلقة برنامج "لعلهم يفقهون"، والمذاع عبر فضائية "dmc"، أن المثل المصري "طلع من المولد بلا حمص" يطبق على بعض الأشخاص الذين يحضرون المولد دون أن يستفيدوا منه، مشيرًا إلى أن الحمص كان رمزًا لهذا المولد، وكان لا يجتمع إلا عند كبير المجلس، وعندما يصل الناس إليه، يعطيهم بعض الحمص.

txt

خالد الجندي عن تفجيرات لبنان: "السيسي صدق عندما قال ادرسوا برمجة وكفاية آداب"

وتابع أن المثل يقصد به أنهم وصلوا إلى الشيخ الكبير الذي يعلمهم ولكن، إذا حضر الشخص المولد وتجول فيه دون أن يصل إلى الشيخ أو يسمع علمًا أو ذكرًا، فإنه يضيع يومه ويخرج من المولد دون فائدة أو حب، وكأنه "طلع من المولد بلا حمص".

وأكد أن الحمص كان رمزًا للوصول إلى المعرفة والانتفاع بالمولد الشريف، وأن من لا يستفيد من هذا الوصول كأنه خرج بلا حمص.

مواد متعلقة

تحذير من شنط المدرسة.. وسيلة تنقل البكتريا والأمراض (فيديو)

خالد الجندي عن تفجيرات لبنان: "السيسي صدق عندما قال ادرسوا برمجة وكفاية آداب"

مجدي بدران ينصح بطعام "القرود": يزيد الطاقة والنشاط

إذاعة القرآن مصحوبة بالأغاني يثير الجدل.. وأمين الفتوى: كَبيرة تخالف قدسية كلام الله

أمين الفتوى: سرقة الكهرباء مخالفة لأمر طاعة ولي الأمر.. والتوبة تتحقق برد الأموال

أستاذ صحة نفسية يوضح مفهوم الكذب الأبيض بين الزوجين

أستاذ نفسي يحذر من اقتباس حياة السوشيال الزوجية: وهمية ومليئة بالغش

أستاذ نفسي: الكذب لدى بعض الأشخاص مرض يتحدثون به بطريقة لا إرادية
الجريدة الورقية