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رئيس مجلس الإدارة
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استشاري نفسي: "الزوجة تفضل كلمة بحبك من زوجها أكثر من المال"

أحمد هارون استشاري
أحمد هارون استشاري نفسي

قال الدكتور أحمد هارون، استشاري الصحة النفسية، إن دعوات الأفراح غالبًا ما تحتوي على الآية القرآنية: "خلق لكم من أنفسكم أزواجًا لتسكنوا إليها، وجعل بينكم مودة ورحمة، إن في ذلك لآيات لقوم يتفكرون"، موضحا أن علماء نفس، مطالبون بفهم الدلالات النفسية لهذه الآيات، لما لها من تأثير عميق ومباشر على النفس البشرية في الحياة الدنيا والدين.


وأوضح استشاري الصحة النفسية، خلال حوار مع الإعلامية مروة شتلة، ببرنامج "البيت"، المذاع على فضائية "الناس"، اليوم الثلاثاء: "علشان التأثير في النفس البشرية يكون أوقع ومباشر عند الناس في الدنيا والدين، ومن آياته دايمًا البقاء، صحيح أن خلق لكم من أنفسكم، النفس من أنفسكم دي ازاي؟ الله سبحانه وتعالى خلق آدم وخلى الملائكة تسجد له، الملائكة مخلوقة من نور، أم مخلوق نوراني؟ وخلاهم يسجدوا لآدم اللي مخلوق من طين، ليه؟ الله سبحانه وتعالى خلق الحيوانات شهوة بلا عقل، صحيح وخلق الملائكة عقل بلا شهوة، وخلق بني آدم وآدم أبو البشر يتأرجح ما بين الشهوة والعقل، فجهاد لنفسه إنه يحاول يتحكم في الشهوة بالعقل، خلاه مكرم على الملائكة، سبحانك يا رب، يبقى الله سبحانه وتعالى خلق الملائكة عقل منزّه، وخلق الحيوان شهوة ما فيهاش تنزيه، وخلق بني آدم يتأرجح في الإشباع ما بين الاثنين، لذلك كرموا، ولقد كرمنا بني آدم".

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وتابع: "ربنا سبحانه وتعالى بيقول (خلق لكم من أنفسكم أزواجًا)، الإنسان وقت الضغط والاسترس بيدور دايمًا على حد يساعده، يسانده، يقف جنبه، يطبطب عليه، وقت الوحدة يبقى محتاج حد معاه، الله سبحانه وتعالى خلق سيدنا آدم، ولما حس بالوحدة في الجنة ما جاب له مجموعة من الأصحاب ينسيه، ولا مجموعة من الأهل ينصروه، ولا جمع من الأحباب، بل خلق له امرأة واحدة بس منه تكفيه، امرأة واحدة بس، كانت بالنسبة له العيلة والصاحب والظهر والسند والابن والولد، كل حاجة، لذلك الآية "خلق لكم من أنفسكم أزواجًا" تشير إلى أن هذه الزوجة هي من الضلع، كما جاء في الحديث الصحيح أنها خُلقت من ضلع أعوج، وهذه رحمة ببني آدم، اللي هو الرجل، ليه؟ القلب الموجود هنا في الضلع، الضلع ده إن استقام، يخرم القلب، سبحانك يا رب، هو أعوج عشان بيحافظ عليه، عشان بيحافظ على القلب، وأخذ كيرف كده".

واستكمل: "سبحان الملك، شعور الأمان عند الرجل، آدم خلق من أيه؟ من طين، من تراب، فشعور الأمان عند الرجل في التراب، عايز يشتري أرض، يبني بيت، يركب عربية، يمتلك عقار، طب شعور الأمان عند الست مرتبط بالإحساس ده، صحيح، يبقى في شعور الأمان وتلبيته، كل واحد يرجع لأصله، فاصل الرجل التراب، يحس بالسيفتي والسكورتي، ازاي؟ لما يبقى متأمن عنده، عنده أرض، عنده مركب، وحجته تراب، عنده بيت طين، تراب، عنده أموال، طب والأنثى، اللي هي المرأة، ما تهمهاش الحاجات دي المهم القلب، ده جابلك وجابلك وجابلك، بس ما يقدرنيش، ما بيقوليش بحبك، حس بالأمان، اقعد معايا، طب بيضحك عليا بكلمتين، وما يجيب لهاش حاجة خالص، زي الفل هي آمنة مطمئنة".

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