أستاذ نفسي يحذر من اقتباس حياة السوشيال الزوجية: وهمية ومليئة بالغش

حذر الدكتور وليد هندي أستاذ الصحة النفسية، من اقتباس الحياة الزوجية من السوشيال ميديا، منوهًا أن هذه الحياة وهمية ومليئة بالغش والخداع لأن ما تصدره السوشيال ميديا من قصص أسطورية ورومانسية عن الحياة الزوجية المثالية ليس حقيقيًا ويجل الأزواج غير راضيين عن حياتهم.

وكشف خلال لقائه مع الإعلامية راندا فكري ببرنامج "الحياة انت وهي"، المذاع على قناة الحياة، اليوم الخميس، عن سبب ارتفاع نسب الطلاق في مصر، خلال الفترة الماضي، سببه الخيانة عبر الإنترنت، قائلًا: «كان في عام 2006 إحصائية رسمية بأن 75 ألف حالة طلاق في مصر كان منهم 45 ألف حالة سببها الخيانة على الإنترنت في وقت لم يكن الإنترنت منتشر بالشكل الحالي».

وتابع أن السوشيال ميديا خلقت عند الإنسان حالة من عدم الرضا وجعلت الأسرة تعيش في جو من عدم الاستقرار والأمان، متابعًا: «الزوجة إذا كانت تعيش في بيت زوجها ومبسوطة فهي راضية عن حياتها».

وأكمل: «بعض البلوجر مثلا تجد عندهم ملايين المشاهدات وعايشين في شقة جميلة ويتناولون أفضل الطعام وفي حالة الانفصال تظهر الحقيقة بأن هذه الشقة كانت إيجار والثلاجة لا يوجد بها أكل ما يؤكد أن هذه الحياة وهمية هدفها الربح من السوشيال ميديا».