السبت 21 سبتمبر 2024
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رئيس حزب الوفد
د.عبد السند يمامة
رئيس مجلس الإدارة
د.أيمن محسب
رئيس التحرير
عاطف خليل

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استشاري صحة نفسية: معدل الإصابة بمرض الزهايمر يزداد عند سن الـ 65 عاما

الزهايمر
الزهايمر

قال الدكتور وليد هندي، استشاري الصحة النفسية، إن مرض الخرَف ليس له علاقة بمرض الزهايمر، مشيرًا إلى أن الخرف له درجات لذا لابد على الإنسان عدم إملاء ذاكرته بأمور غير هامة لكي لا يحمل نفسه فوق طاقتها وبالتالي ينسى الأمور الهامة.

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أعراض الزهايمر

وأضاف «هندي» خلال مداخلة هاتفية ببرنامج «هذا الصباح» المذاع على قناة «إكسترا نيوز»، أن عدم التعرف على بعض الوجوه المقربة للشخص من عائلته أو أصدقائه واحدة من من أعراض الزهايمر، لافتًا إلى أن معدل الإصابة بمرض الزهايمر يزداد من عمر 65 عام.

وتابع أن الزهايمر له أنواع كثيرة، فضلا عن أن من أنواع الزهايمر ما يسمى بالزهايمر العائلي أي الزهايمر الموروث، وفي هذه الحالة يمكن الإصابة بالمرض عند عمر الأربعين فما فوق.

مراحل الزهايمر

وأوضح أن مراحل الزهايمر تبدأ من نسيان الأشخاص المقربة للمريض، ووعدم ممارسة المريض للعادته الطبيعية بشكل مستمر، فضلا عن أن مريض الزهايمر يعاني من إضطرابات النوم، ويزداد السلوك العدواني لديه، مشيرًا إلى أن مصر تعتبر الدولة الوحيدة في الشرق الأوسط التي بها مراكز رعاية للأسرة بكل مكان، إلى جانب تواجد طبيب متخصص يتلقى الحالات التي تعاني من مرض الزهايمر ويعالجها.

https://youtu.be/NOxlavO-g-o?si=XmOZif6j6uEQW07c

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