مدبولي يطالب المواطنين بالتحري عن الشائعات المنتشرة على السوشيال ميديا

طالب الدكتور مصطفى مدبولي، رئيس الوزراء، المواطنين بالتحرى عن الشائعات المنتشرة على السوشيال ميديا فى هذه المرحلة الصعبة.

وقال "مدبولي" خلال كلمته في مؤتمر صحفي، اليوم الأربعاء، إن العالم يعاني من مشاكل غير مسبوقة ولدينا تحد كبير للحفاظ على الدولة، مؤكدا أن الحكومة تسعى إلى استدامة الخدمات المقدمة للمواطنين فى ظل ظروف صعبة يمر بها العالم.

وأشار إلى أن الحكومة تستهدف جذب الشركات العالميه لكسب استثمارات مباشره ونهدف الى جذب 20 مليار دولار في السنه وستصبح من 30 الى 40 مليار دولار بحلول عام 2030 وذلك بفضل الجهود والتيسيرات وحزمة الاصلاحات الضريبية التي تقدمها الحكومه للمستثمرين كما اشار الى ان وزير الاستثمار سيعرض مجموعة اخرى من الحزم والتيسيرات لتحسين افضل لمناخ الاستثمار في مصر .



وواصل مدبولي انه سيتم دعوة وعقد لقاءات دورية مع كبارالكتاب وممثلى النقابات ورجال الاقتصاد اعتبارا من الاسبوع القادم.



وأتم مدبولي تصريحاته قائلا :"ان منظومة مياة الشرب فى مصر على اعلى قدر من السلامة لدينا ٣٠٥٠ محطة مياة شرب وان ٩٩%من السكان تصلهم مياة مؤمنة واشار الى ان شيكة الصرف الصحي منقصلة تماما عن شبكة المياة ولفت الى ان نسبة التغطية قبل عام ٢٠١٢ كانت ١٢%اصبحت حاليا اكثر من ٦٥%ومن الممكن ان بعض المشاكل نتيجة لبعض القرى التى لم تصلها الصرف وان اسوان الصرف الصحى يغطى ١٠٠قرية وباقى عدد محدود وان المياة تراقب عليها ٣ جهات هى الصحة والإسكان والتنمية المحلية".