مدبولي: انتهاء أزمة نقص الأدوية خلال الأسابيع القليلة القادمة

أكد الدكتور مصطفى مدبولى، رئيس الوزراء، إنه وجه بالتنسيق مع نقابة الأطباء والصيادلة بأن يكون كتابة "الروشتة" بالمادة العلمية الفعالة وليس بنوع الدواء.

وتابع “مدبولي” خلال كلمته في مؤتمر صحفي، اليوم الأربعاء، أن انتهاء أزمة نقص الأدوية خلال الأسابيع القليلة القادمة.

وأوضح أنّ كل أطراف الدولة المصرية تبذل قصارى جهدها لضمان استقرار الأوضاع داخل الدولة المصرية وتأمين الاحتياجات الأساسية للدولة، موضحًا أن مصر تتعامل بمنتهى الاتزان والحكمة في التعامل مع هذه القضايا والتحديات.

وواصل مدبولي "مصر تتعامل مع كل التحديات بمنتهى الحكمة.. القيادة السياسية تدير الملف بصورة جيدة جدًا والحكومة تدير الشأن الداخلي لكي تكون مصر دائمًا واحة الأمن والاستقرار".