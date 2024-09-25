جامعة حلوان تستعد لاستقبال العام الدراسي الجديد

تستعد جامعة حلوان لانطلاق العام الدراسي الجديد بحزمة من الإجراءات والاستعدادات المكثفة، بهدف تقديم بيئة تعليمية متميزة تساهم في تحسين تجربة الطلاب الأكاديمية.

وأعلنت الجامعة تحت رعاية الدكتور السيد قنديل رئيس جامعة حلوان، الدكتور حسام رفاعي نائب رئيس الجامعة لشئون التعليم والطلاب عن اتخاذ العديد من الإجراءات لضمان انطلاق العام الدراسي بشكل سلس ومنظم.

استعدادات جامعة حلوان

- عمل حفل يحتوي العديد من الفقرات احتفالاً باستقبال العام الجامعي.

- إعلان الجداول الدراسية وجداول الأنشطة.

- تسهيل دخول الطلاب وتجهيز بوابات الجامعة.

- تجهيز المطعم المركزي.

- قامت الجامعة بتطوير البنية التحتية داخل الحرم الجامعي، حيث تم تحديث القاعات الدراسية والمختبرات وتزويدها بأحدث التقنيات التعليمية، لضمان توفير أفضل بيئة تعليمية للطلاب، كما تم إجراء صيانة شاملة للمرافق الجامعية، وتجهيز القاعات الدراسية والمعامل بأحدث التقنيات.

- استعداد المكتبات العامة ومكتبات الكليات .

- استعداد المرافق الرياضية والملاعب وأماكن الأنشطة ونادي الجامعة.

- جاهزية المدينة الجامعية لاستقبال الطلاب المغتربين، فقد تم تجهيز الغرف السكنية وتحديث الأنظمة الإلكترونية الخاصة بالتسجيل والإقامة.

- كما تم تفعيل العديد من الخدمات الصحية والأنشطة الثقافية والترفيهية لتعزيز تجربة الطلاب داخل المدينة الجامعية.

- تعزيز البنية التحتية الرقمية لدعم التعلم الإلكتروني وتحقيق إجراءات التحول الرقمي، وتطوير منصات التعليم الإلكتروني لتسهيل عملية التعليم عن بُعد، مع توفير الدعم الفني والتقني اللازم للطلاب وأعضاء هيئة التدريس.

- التأكد من اتخاذ التدابير اللازمة لمواجهة أي تحديات صحية محتملة، لضمان سلامة الطلاب في الجامعة حيث تم تجهيز العيادات الطبية بالكليات وتوفير الإجراءات الوقائية للحفاظ على صحة وسلامة الطلاب وأعضاء هيئة التدريس، مع الالتزام الكامل بالبروتوكولات المعمول بها لمكافحة انتشار الأمراض.

- تهدف هذه الاستعدادات المكثفة إلى ضمان انطلاقة قوية للعام الدراسي الجديد في جامعة حلوان، مع توفير بيئة أكاديمية متكاملة تلبي احتياجات الطلاب وتدعم مسيرتهم التعليمية.

موعد انطلاق العام الدراسي الجديد

وينطلق العام الجامعى 2024 /2025 يوم السبت 28 سبتمبر 2024، وتستمر الدراسة بالفصل الدراسى الأول لمدة 14 أسبوعًا تنتهى الخميس 2 يناير 2025، وتبدأ امتحانات نهاية الفصل الدراسى الأول يوم السبت 4 يناير 2025، وتنتهى الخميس 23 يناير 2025، وتبدأ إجازة منتصف العام اعتبارًا من السبت 25 يناير 2025، وتنتهى الخميس 6 فبراير 2025.

ويبدأ الفصل الدراسى الثانى اعتبارًا من السبت 8 فبراير 2025، وتستمر الدراسة لمدة 16 أسبوعًا، وتنتهى الخميس 29 مايو 2025، وتجُرى امتحانات الفصل الدراسى الثانى خلال شهر يونيو 2025، وفقًا لطبيعة الدراسة والامتحانات بكل كلية.



وقد أعلنت الجامعة إجراءات التقديم في جامعة حلوان للعام الدراسي 2024 / 2025 واستخراج الكارت الذكى من خلال الدخول إلى الرابط التالى https://eservices.helwan.edu.eg/stAdmission

وكتابة الرقم القومي للطالب أو الطالبة المكون من 14 رقمًا، وستظهر بيانات الطالب على الشاشة ويجب مراجعتها بعناية وإدخال البيانات المطلوبة بشكل دقيق.

وطباعة طلب الإلتحاق وتقديمها مع الأوراق المطلوبة لتقديمها في الجامعة استعدادًا لتقديمها إلى الكلية المرشح للالتحاق بها.

