حزب الله يعلن قصف مستوطنة ساعر الإسرائيلية برشقة صاروخية

أعلن حزب الله، عن قصف مستوطنة ساعر الإسرائيلية برشقة صاروخية، وذلك بالتزامن مع تصاعد الأوضاع والحرب بين حزب الله اللبناني وقوات الاحتلال.

بيان من حزب الله اللبناني:

كشف "حزب الله" اللبناني فجر يوم الأربعاء عن استهداف قاعدة ‏إيلانيا شمال إسرائيل بصلية من صواريخ "فادي 1"، وفقا لما أوردته وكالة روسيا اليوم.

وقال "حزب الله" في بيان "دعما لشعبنا الفلسطيني الصامد في قطاع غزة وإسنادًا لمقاومته ودفاعًا ‏عن لبنان وشعبه، قصف مجاهدو المقاومة الإسلامية فجر الأربعاء قاعدة ‏إيلانيا بصلية من صواريخ فادي 1.

وتتبع "قاعدة إيلانيا" الإسرائيلية لـ"فرقة الاحتياط 146" الملحقة بقيادة المنطقة الشمالية.

وكان "حزب الله" اللبناني قد نشر مقطع فيديو يوضح مميزات صاروخ "فادي-1" الذي دخل الحرب مع إسرائيل.

وأدخل "حزب الله" اللبناني صواريخ جديدة في المواجهة مع إسرائيل من بينها "فادي-1" و"فادي-2" ضمن رده الأولى على اغتيال ثلة من قادته العسكريين البارزين في غارة جوية إسرائيلية استهدفت الضاحية الجنوبية لبيروت، وتفجيرات أجهزة الاتصال اللاسلكية يومي الثلاثاء والأربعاء الماضيين

وأوضح "حزب الله" أن صاروخ "فادي-1" يتميز بـ"رأس متفجر 83 كلغ، وعيار الصاروخ 220 ملم، وطول الصاروخ 6 أمتار، والمدى 70 كلم".

وأضاف أنه "دخل الخدمة خلال حرب 2006 ويستخدم في القصف المكثف لإرباك الأنظمة الدفاعية كما يمكن إطلاقه من مرابض متحركة أو ثابتة، ويستخدم في تعطيل خطوط الإمداد واستهداف القواعد البعيدة عن الخطوط الأمامية".