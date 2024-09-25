الأربعاء 25 سبتمبر 2024
الجريدة الورقية
رئيس حزب الوفد
د.عبد السند يمامة
رئيس مجلس الإدارة
د.أيمن محسب
رئيس التحرير
عاطف خليل
بوابة الوفد الإلكترونية
رئيس حزب الوفد
د.عبد السند يمامة
رئيس مجلس الإدارة
د.أيمن محسب
رئيس التحرير
عاطف خليل

ميديا

حزب الله يعلن قصف مستوطنة ساعر الإسرائيلية برشقة صاروخية

رشقة صاروخية
رشقة صاروخية

أعلن حزب الله، عن قصف مستوطنة ساعر الإسرائيلية برشقة صاروخية، وذلك بالتزامن مع تصاعد الأوضاع والحرب بين حزب الله اللبناني وقوات الاحتلال.

بيان من حزب الله اللبناني:

"إيكونوميست": سيناريو الحرب الشاملة مع حزب الله كابوس بالنسبة للاقتصاد الإسرائيلي

استهداف الموساد بصاروخ باليستي جزء من ردود حزب الله

كشف "حزب الله" اللبناني فجر يوم الأربعاء عن استهداف قاعدة ‏إيلانيا شمال إسرائيل بصلية من صواريخ "فادي 1"، وفقا لما أوردته وكالة روسيا اليوم. 

وقال "حزب الله" في بيان "دعما لشعبنا الفلسطيني الصامد في قطاع غزة وإسنادًا لمقاومته ودفاعًا ‏عن لبنان وشعبه، قصف مجاهدو المقاومة الإسلامية فجر الأربعاء قاعدة ‏إيلانيا بصلية من صواريخ فادي 1.

وتتبع "قاعدة إيلانيا" الإسرائيلية لـ"فرقة الاحتياط 146" الملحقة بقيادة المنطقة الشمالية.

وكان "حزب الله" اللبناني قد نشر مقطع فيديو يوضح مميزات صاروخ "فادي-1" الذي دخل الحرب مع إسرائيل.

وأدخل "حزب الله" اللبناني صواريخ جديدة في المواجهة مع إسرائيل من بينها "فادي-1" و"فادي-2" ضمن رده الأولى على اغتيال ثلة من قادته العسكريين البارزين في غارة جوية إسرائيلية استهدفت الضاحية الجنوبية لبيروت، وتفجيرات أجهزة الاتصال اللاسلكية يومي الثلاثاء والأربعاء الماضيين

وأوضح "حزب الله" أن صاروخ "فادي-1" يتميز بـ"رأس متفجر 83 كلغ، وعيار الصاروخ 220 ملم، وطول الصاروخ 6 أمتار، والمدى 70 كلم".

وأضاف أنه "دخل الخدمة خلال حرب 2006 ويستخدم في القصف المكثف لإرباك الأنظمة الدفاعية كما يمكن إطلاقه من مرابض متحركة أو ثابتة، ويستخدم في تعطيل خطوط الإمداد واستهداف القواعد البعيدة عن الخطوط الأمامية".

مواد متعلقة

قائد القيادة الشمالية الإسرائيلية: "دخلنا مرحلة أخرى من العمليات"

البيت الأبيض: نشعر بالقلق بشأن هجوم صاروخي لحزب الله على إسرائيل

على هامش اجتماعات الأمم المتحدة..رئيسة المفوضية الأوروبية تشكر رئيس COP28

جيش الاحتلال: نواصل مهاجمة أهداف ومستودعات ذخيرة تابعة لحزب الله

وزير النقل اللبناني: مطار بيروت مستمر بالعمل وحركة الطيران تسير بشكل منتظم

إعلام إسرائيلي: مليون مستوطن دخلوا الملاجئ بتل أبيب "الحرب تشتد"

حرب على الأرض.. مناورات إسرائيلية تحاكي عمليات برية بلبنان

"إيكونوميست": سيناريو الحرب الشاملة مع حزب الله كابوس بالنسبة للاقتصاد الإسرائيلي
الجريدة الورقية