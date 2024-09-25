استهداف الموساد بصاروخ باليستي جزء من ردود حزب الله

أكدت “القاهرة الإخبارية”، أن صفارات الإنذار دوت في أكثر من 20 موقعا في إسرائيل صباح اليوم أبرزها غوش دان ونتانيا نتيجة إطلاق صواريخ من جنوب لبنان.

وأوضحت أن إذاعة جيش الاحتلال الإسرائيلي تتحدث عنه منذ الثامن من أكتوبر هذه أول مرة تصل الصواريخ إلى زخرون يعكف والتي تقع في قضاء حيفاء، ومن المناطق التي استهدفت في الصواريخ المنطلقة في الرشقة الأخيرة من جنوب لبنان، مشددة على أن جيش الاحتلال يتحدث عن تمكن من اعتراض 5 صواريخن وسقطت بعض الصواريخ وفشلت القبة الحديدية في التصدي لها.

وقالت “القاهرة الإخبارية”، :"القناة الـ12 الإسرائيلية كانت قد تحدثت عن اعتراض 10 صواريخ على الأقل في ضواحي حيفا الجنوبية ووادي عارة، وصفارات الإنذار دوت ايضًا في مجموعة من البلدات والقرى العربية المحيطة في حيفا"، مشددة على أن الاستهداف لمقر الموساد الإسرائيلي اليوم تقول وسائل الإعلام الإسرائيلية أن هذه الجهة ههي المسؤولةعن تنفيذ عملية الاغتيال لقادة حزب الله.

وأشارت إلى أن تعليمات الجبهة الداخلية للاحتلال منعت التجمهر في الأماكن المفتوحة لأكثر من 10 أشخاص و100 شخص كحد أقصى في الأماكن المغلقة، حسب ما نقلت مراسلة القاهرة الإخبارية.