قال قائد القيادة الشمالية الإسرائيلية، :"دخلنا مرحلة أخرى من العمليات ونحتاج إلى أن نكون مستعدين بقوة لدخول مناورة برية"، وذلك حسبما جاء في نبأ عاجل لـ “القاهرة الإخبارية”.

تصريحات من قائد القيادة الشمالية الإسرائيلية

وأفاد إعلام إسرائيلي، بوجود رشقة صاروخية من جنوب لبنان تستهدف قاعدة ميرون الجوية شمالي إسرائيل، وذلك حسبما جاء في نبأ عاجل لـ “القاهرة الإخبارية”.

وشدد إعلام إسرائيلي، على أن القيادة الشمالية أجرت مناورات تحاكي عمليات برية في لبنان.

القيادة الشمالية للاحتلال الإسرائيلي

وقال عبدالله بو حبيب، وزير الخارجية اللبناني، أمس الثلاثاء، إن عدد النازحين جراء التصعيد بين إسرائيل وحزب الله في الجنوب يقترب من نصف مليون.

وبحسب سكاي نيوز عربية، أشار بو حبيب، إلى أن "الولايات المتحدة هي مفتاح خلاصنا، الولايات المتحدة هي الدولة الوحيدة التي يمكنها أن تحدث فرقا في الشرق الأوسط".

وتابع: "يأمل رئيس الوزراء اللبناني في الاجتماع بمسؤولين أمريكيين خلال اليومين المقبلين".

وكان مبعوث إسرائيل لدى الأمم المتحدة داني دانون، قد قال يوم الثلاثاء، إن إسرائيل منفتحة على أفكار لتهدئة الصراع في لبنان، وأن بلاده لا ترغب في اجتياح بري، وذلك غداة إعلان واشنطن أنها تستكشف بعض "الأفكار الملموسة" مع الحلفاء والشركاء.