الأربعاء 25 سبتمبر 2024
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رئيس حزب الوفد
د.عبد السند يمامة
رئيس مجلس الإدارة
د.أيمن محسب
رئيس التحرير
عاطف خليل

عربى وعالمى

الرئيس الإيراني يشدد على ضرورة وقف العمليات الإسرائيلية في غزة

الرئيس الايراني
الرئيس الايراني

شدد مسعود بزشكيان،  الرئيس الإيراني في كلمة أمام الجمعية العامة للأمم المتحدة  على ضرورة وقف العمليات العسكرية الإسرائيلية في قطاع غزة.

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وبحسب سكاي نيوز عربية،  قال بزشكيان إن "العدوان الإسرائيلي في غزة يجب أن يتوقف على الفور".

وأضاف: "إسرائيل ارتكبت إبادة جماعية في غزة بحجة الدفاع عن النفس".

وتابع: "منطقتنا تعاني من الحروب والصراعات والتدخلات الخارجية وبوسعنا مواجهة هذه التحديات سويا".

وفيما يتعلق بالملف النووي، قال بزشكيان إن طهران "مستعدة للعمل مع أطراف الاتفاق النووي لعام 2015 لحل الأزمة. 

وأشار إلى أن "العقوبات على إيران غير إنسانية وتؤذي الإيرانيين العاديين".

واختتم كلمته بالقول: "نريد السلام للجميع ولا نسعى للحرب. إننا مستعدون لتحسين العلاقات مع العالم".

ويأمل زعماء إيران في تخفيف العقوبات الأميركية المفروضة على طهران بسبب برنامجها النووي.

لكن العلاقات مع الغرب تدهورت منذ هجوم حركة "حماس" على جنوب إسرائيل في السابع من أكتوبر ومع زيادة دعم طهران للحرب التي تخوضها روسيا في أوكرانيا.

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