البيت الأبيض: نشعر بالقلق بشأن هجوم صاروخي لحزب الله على إسرائيل

أكد البيت الأبيض، أن الوقت لا يزال متاحا للتوصل إلى حل دبلوماسي لتهدئة التوترات على الحدود بين إسرائيل ولبنان، وذلك حسبما جاء في نبأ عاجل لـ“القاهرة الإخبارية”.

بيان من البيت الأبيض:

وشدد البيت الأبيض، على أنهم يشعرون بالقلق البالغ بشأن تقارير عن هجوم صاروخي لحزب الله على إسرائيل.

حذر البيت الأبيض، الأحد، إسرائيل من أن التصعيد العسكري ليس في مصلحتها.

وقال المتحدث باسم مجلس الأمن القومي في البيت الأبيض، جون كيربي، اليوم الأحد، إن التصعيد العسكري الإقليمي ليس في "مصلحة إسرائيل"، حيث أدى تصاعد التوترات عبر الحدود اللبنانية إلى مخاوف من نشوب حرب شاملة؛ مؤكدا أن "الولايات المتحدة تفعل كل ما في وسعها لمحاولة منع ذلك".

وقال كيربي، في مقابلة مع برنامج "هذا الأسبوع" على قناة "ايه بي سي ABC": "لا نعتقد أن تصعيد هذا الصراع العسكري يصب في مصلحتهم".

وأشار إلى أن الولايات المتحدة كانت "تقول هذا مباشرة لنظرائنا الإسرائيليين"، مضيفا "لقد شاركنا في دبلوماسية واسعة النطاق وحازمة للغاية".

وردا على سؤال عما إذا كان التصعيد في المنطقة أمرا لا مفر منه، أجاب كيربي أن هناك "طرقا أفضل" لإعادة المواطنين الإسرائيليين إلى ديارهم لتجنب نشوب صراع متزايد.