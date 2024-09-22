الأحد 22 سبتمبر 2024
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رئيس حزب الوفد
د.عبد السند يمامة
رئيس مجلس الإدارة
د.أيمن محسب
رئيس التحرير
عاطف خليل

عربى وعالمى

البيت الأبيض يحذر إسرائيل من التصعيد العسكري مع حزب الله اللبناني

البيت الأبيض
البيت الأبيض

حذر البيت الأبيض، اليوم الأحد، إسرائيل من أن التصعيد العسكري ليس في مصلحتها.

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وقال المتحدث باسم مجلس الأمن القومي في البيت الأبيض، جون كيربي، اليوم الأحد، إن التصعيد العسكري الإقليمي ليس في "مصلحة إسرائيل"، حيث أدى تصاعد التوترات عبر الحدود اللبنان إلى مخاوف من نشوب حرب شاملة؛ مؤكدا أن "الولايات المتحدة تفعل كل ما في وسعها لمحاولة منع ذلك".

 

وقال كيربي، في مقابلة مع  برنامج  "هذا الأسبوع" على قناة "ايه بي سي ABC": "لا نعتقد أن تصعيد هذا الصراع العسكري يصب في مصلحتهم".

 

وأشار إلى أن الولايات المتحدة كانت "تقول هذا مباشرة لنظرائنا الإسرائيليين"، مضيفا"لقد شاركنا في دبلوماسية واسعة النطاق وحازمة للغاية".

 

وردا على سؤال عما إذا كان التصعيد في المنطقة أمرا لا مفر منه، أجاب كيربي أن هناك "طرقا أفضل" لإعادة المواطنين الإسرائيليين إلى ديارهم لتجنب نشوب صراع متزايد.

 

وفيما يتعلق بمفاوضات وقف إطلاق النار، قال كيربي: "نحن لا نحقق أي تقدم في الأسبوع الماضي".

 

كما أكد كيربي من جديد أن الولايات المتحدة "لم تشارك" في هجمات إسرائيل السرية ضد حزب الله في لبنان الأسبوع الماضي.

 

وقبل قليل، قال قائد القيادة الشمالية بالجيش الإسرائيلي، اليوم الأحد، إن قوات الاحتلال ألحقت ضررا كبيرا بحزب الله ومستعدون لخطط هجوم إضافية.

 

وتابع قائد القيادة الشمالية في جيش الاحتلال بالقول "لدينا استعداد عالٍ لخطط هجوم إضافية ضد حزب الله".

 

وزعم: "ألحقنا ضررا كبيرا بحزب الله وسنواصل فعل ذلك".

 

أكد رئيس وزراء الاحتلال الإسرائيلي بنيامين نتنياهو، اليوم الأحد، إنه تم توجيه ضربات إلى حزب الله اللبناني خلال الأيام الأخيرة لم يكن يتخيلها.

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