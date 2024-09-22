الأحد 22 سبتمبر 2024
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رئيس حزب الوفد
د.عبد السند يمامة
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د.أيمن محسب
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عاطف خليل
بوابة الوفد الإلكترونية
رئيس حزب الوفد
د.عبد السند يمامة
رئيس مجلس الإدارة
د.أيمن محسب
رئيس التحرير
عاطف خليل

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البيت الأبيض: التصعيد العسكري ليس في مصلحة إسرائيل

البيت الأبيض
البيت الأبيض

أعلن البيت الأبيض، أن التصعيد العسكري ليس في مصلحة إسرائيل، وفقا لما ذكرته فضائية “القاهرة الإخبارية” في نبأ عاجل.

 

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وزيرة اقتصاد لبنان: طول أمد الحرب سيستنزف ما تبقى من الاقتصاد

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تحليق مكثف للطائرات الحربية الإسرائيلية فوق مناطق متفرقة بجنوب لبنان

وتابع البيت الأبيض أنه  لا نزال نعتقد أن هناك وقتا ومجالا للعمل الدبلوماسي لحل الصراع وإعادة الإسرائيليين لمنازلهم.

 

غالانت: الجيش الاسرائيلي سيستمر بتحركاته حتى تحقيق أهدافه


 

 


وعلى صعيد آخر، ذكر  يوآف غالانت، وزير الدفاع الإسرائيلي، أن الجيش الإسرائيلي سيستمر بتحركاته حتى تحقيق جميع أهدافه،  وفقا لما أوردته وكالة "روسيا اليوم". 

وقام غالانت بجولة في غرف المراقبة والهجوم في سلاح الجو صباح اليوم الأحد "واستمع من قائد سلاح الجو العقيد تومر بار إلى تحضيرات القوات للدفاع والهجوم".

وأشار غالانت: "حزب الله بدأ يستشعر بعض قدراتنا، نحن نشعر أننا ننفذ ذلك بشكل جيد جدا".

وأضاف "ستستمر هذه التحركات حتى نصل إلى وضع نعيد فيه سكان الشمال إلى منازلهم بأمان، هذا هو الهدف، وهذه هي المهمة، وسنفعل كل ما هو ضروري لتحقيق ذلك".

وتابع: "لقد جئت لأرى عن كثب أنشطة القوات الجوية والنتيجة مثيرة للإعجاب للغاية، سواء في الدفاع أو الهجوم، على جميع المستويات".

 


 

 


 

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