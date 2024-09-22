البيت الأبيض: التصعيد العسكري ليس في مصلحة إسرائيل

أعلن البيت الأبيض، أن التصعيد العسكري ليس في مصلحة إسرائيل، وفقا لما ذكرته فضائية “القاهرة الإخبارية” في نبأ عاجل.

وتابع البيت الأبيض أنه لا نزال نعتقد أن هناك وقتا ومجالا للعمل الدبلوماسي لحل الصراع وإعادة الإسرائيليين لمنازلهم.

غالانت: الجيش الاسرائيلي سيستمر بتحركاته حتى تحقيق أهدافه







وعلى صعيد آخر، ذكر يوآف غالانت، وزير الدفاع الإسرائيلي، أن الجيش الإسرائيلي سيستمر بتحركاته حتى تحقيق جميع أهدافه، وفقا لما أوردته وكالة "روسيا اليوم".

وقام غالانت بجولة في غرف المراقبة والهجوم في سلاح الجو صباح اليوم الأحد "واستمع من قائد سلاح الجو العقيد تومر بار إلى تحضيرات القوات للدفاع والهجوم".

وأشار غالانت: "حزب الله بدأ يستشعر بعض قدراتنا، نحن نشعر أننا ننفذ ذلك بشكل جيد جدا".

وأضاف "ستستمر هذه التحركات حتى نصل إلى وضع نعيد فيه سكان الشمال إلى منازلهم بأمان، هذا هو الهدف، وهذه هي المهمة، وسنفعل كل ما هو ضروري لتحقيق ذلك".

وتابع: "لقد جئت لأرى عن كثب أنشطة القوات الجوية والنتيجة مثيرة للإعجاب للغاية، سواء في الدفاع أو الهجوم، على جميع المستويات".







