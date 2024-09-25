جامعة الفيوم تنظم احتفالية المستشفيات الجامعية باليوم العالمي للصيادلة

شهد الدكتور ياسر مجدي حتاته رئيس جامعة الفيوم، احتفالية المستشفيات الجامعية باليوم العالمي للصيادلة، بحضور الدكتوة نجلاء الشربيني القائم بأعمال عميد كلية الطب، والدكتور حمدي إبراهيم عميد كلية الطب السابق، والدكتور محمد صفاء الدين عرفه المدير التنفيذي للمستشفيات الجامعية، والدكتور ربيع السوداني نقيب الصيادلة بالفيوم وعدد من الصيادلة العاملين بالمستشفيات الجامعية وطلاب كلية الصيدلة، وذلك اليوم الأربعاء بالقاعة الرئيسية بكلية الطب.

صرح الدكتور ياسر مجدي حتاته، أن الجامعة تعمل على التوسع في المستشفيات الجامعية خلال الفترة المقبلة مما يعمق الحاجة لدور الصيادلة وزيادة أعدادهم داخل المستشفيات الجامعية بمختلف تخصصاتها، مشيرًا إلى دور الصيادلة في الخطة العلاجية وتحديد الأدوية المناسبة لكل حالة مرضية، بالإضافة لتحديد وقت ومدة تلقي العلاج.

وأشار إلى أن المستشفيات الجامعية تضم عددًا كبيرًا من الصيدليات كصيدلية الأقسام الداخلية بمستشفى الجراحة والباطنة والأطفال، وصيدلية الطوارئ والعمليات ومستلزمات العمليات وصيدلية الكلينيكال وصيدلية العناية ومخزن الأدوية الرئيسية، وصيدلية نفقة الدولة وصيدلية الأورام وصيدلية الإدمان وبنك الدواء المجاني، موضحًا أن الدواء داخل المستشفيات الجامعية يخضع لمنظومة الشراء الموحد.

البحوث الجديدة

ووجه الطلاب الحاضرين إلى ضرورة بذل الجهد وتحصيل أحدث ما توصلت إليه البحوث في مجال الصيدلة للحصول على فرصة بسوق العمل في ظل ارتفاع أعداد خريجي الصيدلة.

من جانبها أشارت الدكتورة نجلاء الشربيني إلى دور الصيادلة في حملات التثقيف الصحي وتوعية المرضي، بكيفية الوقاية من الأمراض والفيروسات المنتشرة، موكدة أن الصيدلي هو حلقة الوصل بين الطبيب والمريض.

وأوضحت أن المستشفيات الجامعية تنظم هذا الاحتفال للعام الثالث حيث يتم الاحتفال به فى الخامس والعشرين من شهر سبتمبر من كل عام.

وتابع الدكتور حمدي إبراهيم أن الصيدلي يلعب دورًا كبيرًا في إنجاح خطة العلاج والوصول لأفضل نتيجة ممكنة، ويقدم الصيادلة جهودًا كبيرة داخل المستشفيات الجامعية وخارجها.

وأوضح الدكتور محمد صفاء الدين عرفه الأهمية التاريخية لمهنة الصيدلة عبر العصور حتى برز دورهم بشكل واضح خلال جائحة كورونا وقدموا تضحيات كبيرة لخدمة المرضى.

وأشار إلى أن المستشفيات الجامعية بصدد إنشاء وحدة للتغذية الوريدية، تعمل على تصنيع الأغذية الوريدية للمستشفيات الجامعية وغيرها.

وفي ختام الاحتفالية تم تكريم الدكتور ربيع السودانى نقيب الصيادلة بالفيوم وعدد من صيادلة مستشفيات جامعة الفيوم تقديرًا لجهودهم المبذولة.

IMG-20240925-WA0033

IMG-20240925-WA0029