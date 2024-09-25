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رئيس حزب الوفد
د.عبد السند يمامة
رئيس مجلس الإدارة
د.أيمن محسب
رئيس التحرير
عاطف خليل

رياضة

فليك يعلن قائمة برشلونة أمام خيتافي بالدوري الإسباني

فليك
فليك

أعلن الألماني هانز فليك، المدير الفني لنادي برشلونة، قائمة الفريق لمواجهة خيتافي اليوم الأربعاء، في الجولة السابعة من بطولة الدوري الإسباني. ستقام المباراة على استاد لويس كومبانيس في الساعة العاشرة مساءً.
 

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قائمة برشلونة لمباراة خيتافي:
 

في حراسة المرمى: ياكوبيشفيلي – إنياكي بينيا – استرالاجا.

في الدفاع: كوبارسي – بالدي –  إينيغو مارتينيز – كاسادو – كوندي – إيريك – جييرمو – فورت – جيرارد مارتن – دومينجيز.

في الوسط: أنسو فاتي – بيدري – رافينها – بابلو توري – لامين يامال – فيرنانديز.

في الهجوم: ليفاندوفسكي – باو فيكتور – كوينكا.

تشهد قائمة برشلونة غياب الحارس الألماني أندري مارك تير شتيجن، الذي تعرض لإصابة في الرباط الصليبي للركبة، مما سيجعله يغيب حتى نهاية الموسم. ويعمل برشلونة على البحث عن حارس بديل لتعويض غياب الحارس الأساسي.

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