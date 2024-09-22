فليك يعلن تشكيل برشلونة أمام فياريال

أعلن الألماني هانزي فليك، المدير الفني لـ برشلونة، عن تشكيل الفريق لمواجهة فياريال في الجولة السادسة من الدوري الإسباني، والتي ستقام على ملعب "لاسيراميكا".





يتصدر برشلونة ترتيب الدوري الإسباني بعد مرور 5 جولات، حيث حقق العلامة الكاملة من 5 انتصارات.



تشكيل برشلونة:

- حراسة المرمى: مارك تير شتيجن

- خط الدفاع: جيوليس كوندي، سيرجي دومينجيز، إينيجو مارتينيز، جيرارد مارتن

- خط الوسط: بابلو توري، إيريك جارسيا، بيدرو لوبيز

- خط الهجوم: رافينيا، روبرت ليفاندوفسكي، لامين يامال

يلتقي برشلونة مساء اليوم مع فياريال، ويسعى الفريق لتجاوز خسارته الأخيرة أمام موناكو الفرنسي في دوري أبطال أوروبا بنتيجة 2-1. يأمل برشلونة في تقديم أداء قوي لتحقيق الفوز على فياريال في ملعب "لا سيراميكا".

