هانز فليك يدعم فكرة تقليل جدول المباريات الدولية

انضم المدير الفني لفريق برشلونة هانز فليك إلى الاراء التي تطالب بتقليل عدد المباريات الدولية في جدول المباريات المزدحم في الموسم والذي يؤدي إلى أرهاق الاعبين الدوليين .

ومع انطلاق دوري أبطال أوروبا بات على الفرق الكبرى في أوربا خوض ما يقارب من ٧٠ مباراة رسمية في الموسم الواحد حال وصولها إلى المباريات النهائية للبطولات الأوربية إلى جانب الجدول الدولي المزدحم للمنتخبات.

وقال هانز فليك في تصريحات لصحيفة الماركا الاسبانية: اعتقد ان على الفيفا الاعتناء بالاعبين بشكل كبير فنحن جميعا نحب ان نرى الاعبين في اوج عطائهم ولهذا على الفيفا ان يقلل من عدد المباريات التي يخوضها الاعبين في الموسم.

وكان جوليوس كوندي مدافع برشلونة قد طالب بضرورة النظر لحالة الإرهاق التي يمر بها الاعبين من خلال الاتحاد الدولي والاتحاد الأوربي والاتحادات الوطنية لانه لا يمكن استمرار الحال على الوضع الحالي بالنسبة لعدد المباريات .