عاجل
قرار عاجل من المحكمة ضد البلوجر سوزي الأردنية
الثلاثاء 24 سبتمبر 2024
الجريدة الورقية
رئيس حزب الوفد
د.عبد السند يمامة
رئيس مجلس الإدارة
د.أيمن محسب
رئيس التحرير
عاطف خليل
بوابة الوفد الإلكترونية
رئيس حزب الوفد
د.عبد السند يمامة
رئيس مجلس الإدارة
د.أيمن محسب
رئيس التحرير
عاطف خليل

رياضة

أزمة صحية لـ هانز فليك تنهي المؤتمر الصحفي لمواجهة خيتافي

فليك
فليك

واجه هانز فليك، مدرب برشلونة، صعوبات خلال المؤتمر الصحفي الذي عقده قبل مباراة الفريق المقررة غداً الأربعاء أمام خيتافي، ضمن الجولة السابعة من الدوري الإسباني.

txt

فليك يعلن تشكيل برشلونة أمام فياريال

txt

هانز فليك يدعم فكرة تقليل جدول المباريات الدولية

txt

هانز فليك يعلق على خسارة برشلونة من موناكو

ووفقاً لصحيفة "موندو ديبورتيفو"، تعرض فليك لنوبة سعال مفاجئة أجبرته على مغادرة قاعة المؤتمر مرتين أثناء حديثه مع الصحفيين. 
ورغم اللحظات الصعبة التي مر بها، بذل جهداً كبيراً لإكمال المؤتمر بأفضل شكل ممكن.

أشارت الصحيفة إلى أن فليك كان يشرب الماء بشكل متكرر، وعيناه كانت تدمعان قليلاً بسبب نوبة السعال. كما حرص على تقديم إجابات موجزة قدر الإمكان على الأسئلة المطروحة.

ويحتل فريق برشلونة حالياً صدارة جدول الدوري الإسباني برصيد 18 نقطة، بعد تحقيقه الفوز في أول 6 جولات.
 

مواد متعلقة

أزمة صحية لـ هانز فليك تنهي المؤتمر الصحفي لمواجهة خيتافي

فليك يعلن تشكيل برشلونة أمام فياريال

هانز فليك يدعم فكرة تقليل جدول المباريات الدولية
الجريدة الورقية