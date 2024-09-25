ضبط 227 قطعة سلاح ناري بحوزة 183 متهمًا

واصلت أجهزة وزارة الداخلية، توجيه الحملات الأمنية المكثفة لمواجهة أعمال البلطجة وضبط الخارجين على القانون وحائزى الأسلحة النارية والبيضاء وإحكام السيطرة الأمنية.

قامت أجهزة وزارة الداخلية بمختلف مديريات الأمن على مستوى الجمهورية بتوجيه حملة أمنية مكبرة أسفرت جهودها خلال 24 ساعة، عن ضبط (227 قطعة سلاح نارى بحوزة 183 متهما).. وذلك على النحو التالى:

(3) رشاش جرينوف.

(20) بندقية آلية.

(41) بندقية خرطوش.

(6) طبنجات.

(157) فرد محلى.

(347) طلقة مختلفة الأعيرة.

(20) خزينة متنوعة.

(221) قطعة سلاح أبيض.

ضبط ورشة لتصنيع الاسلحة النارية.

في سياق آخر، أودعت محكمة جنايات القاهرة، حيثيات حكمها بمعاقبة 14 متهما بالسجن 3 سنوات وتغريمهم مبلغ 500 ألف جنيه، وبراءة اثنين مما أسند إليهما في تهريب المهاجرين إلى أمريكا.

وجاء في حيثيات الحكم أن تفاصيل الدعوى تتلخص فى أنه على إثر ضيق حال الشاهد الأول نبيل فؤاد بشري ورغبته في الهجرة خارج البلاد واللجوء إلى دولة الولايات المتحدة الأمريكية ولسابقة سفر بعض أصدقائه بطريقة غير شرعية لجأ إلى شركة "هامبورج" للسياحة وتواصل مع المتهمين الثاني هاني أحمد عاطف محمد مدير فرع الشركة والثالث حازم سعيد أحمد راغب شريك بالشركة طالبا الهجرة فأخذا منه مبلغ 30 ألف جنيه لتمكينه من ذلك.

وأضافت الحيثيات أنه في أغسطس 2023 تقابل الشاهد الأول مع المتهمين بمقر الشركة وأعطاهم المبلغ المتفق عليه وقالا له إنهم سيسهلون هجرته من مطار القاهرة إلى عمان ثم إسطنبول ثم إلى بنما منتهيا بنيكاراجوا التي سيقابل بها أحد الأفراد لمساعدته في الوصول إلى الحدود الأمريكية.



وأشارت الحيثيات: طرأت بعض الأمور حالت دون هجرة الشاهد الأول وبمطالبة المتهمين الثاني والثالث برد المبلغ المالي رفضا لزعمهما بأنه كان نظير قيمة التذاكر وأجر الأشخاص المزمع لقائهم لتمكينه من الدخول إلى الولايات المتحدة الأمريكية، فتقدم بشكوى إلى الإدارة المركزية للشركات السياحية بوزارة السياحة متهما الشركة والمتهمين السالف ذكرهم بالنصب عليه وإيهامه بالسفر إلى الخارج وتهجيره بطريقة غير شرعية.

وبناء على إحالة الشكوى إلى العقيد فتحي سويلم رئيس قسم مباحث الشركات السياحية انتقل وقوة رفقته لفحص أعمال فرع شركة "هامبورج" وتبين ارتكاب المتهمين الثاني والثالث القائمين على الشركة مخالفات من بينها حجز رحلات على مسار سفر مسقط، اسطنبول، بنما، نيكاراجو لعدد من العملاء حيث تم ضبط أوراق السفر الخاصة بهم ومبالغ نقدية.



