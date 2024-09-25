يستضيف فريق الكرة الاول بنادي برشلونة، مساء اليوم الأربعاء، نظيره خيتافي، ضمن مواجهات الجولة السابعة لمسابقة الدوري الإسباني.



تشكيل برشلونة المتوقع أمام خيتافي في الدوري الإسباني

حراسة المرمى: إينياكي بينيا.

خط الدفاع: جول كوندي، باو كوبارسي، إينيجو مارتينيز، بالدي.

خط الوسط: مارك كاسادو، بيدري، رافينيا.

خط الهجوم: فيران توريس، روبرت ليفاندوفسكي، لامين يامال.

يدخل برشلونة صاحب العلامة الكاملة مباراة خيتافي الليلة وهو يمتلك 18 نقطة ويتربع على صدارة ترتيب الدوري الإسباني.

موعد مباراة برشلونة وخيتافي في الدوري الإسباني

تنطلق مباراة برشلونة ضد خيتافي في الدوري الإسباني في تمام الساعة العاشرة مساءً بتوقيت القاهرة والسعودية.

القناة الناقلة لمباراة برشلونة وخيتافي في الدوري الإسباني

تذاع مباراة برشلونة وخيتافي في الدوري الإسباني عبر قناة beIN sports HD 3.

وحقق برشلونة فوزًا كبيرًا على فياريال في الجولة الماضية بالدوري الإسباني بنتيجة 5/1.

ويسعى فريق خيتافي إلى تحقيق أول انتصار له في الدوري الإسباني بعد أن تعادل في 4 مواجهات وخسر في مواجهتين.