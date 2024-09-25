خبير اقتصادي: الذهب سيعبر حاجز الـ5 آلاف بحلول عام 2025

حلل دكتور كريم عادل، رئيس مركز العدل للدراسات الاقتصادية والاستراتيجية، ارتفاعات المعدن الأصفر خلال الأيام الأخيرة مع التوقع بالمزيد من الارتفاعات خلال الأسابيع والشهور القادمة إلى العديد من العوامل يأتي على رأسها التوترات الجيوسياسية والصراعات العسكرية، وكذلك توجه البنوك العالمية والأفراد لشراء كميات كبيرة من الذهب في إطار الاستثمار فيه لتوقع المزيد من الارتفاعات فيه.

وأشار عادل، في تصريح خاص لـ "بوابة الوفد" إلى أن خفض الفيدرالي الأمريكي نحو 50 نقطة أساس مع التوقع بمزيد من الخفض وكذلك انخفاض قيمة الدولار الأمريكي عالمياً يدفع المستثمرين تجاه التحوط بالاستثمار في المعدن الأصفر، فمن المتوقع أن يصل سعر الأونصة إلى ٣٠٠٠ دولار أمريكي عالمياً، وأن يصل يتراوح سعر جرام الذهب في مصر بين 5 و6 آلاف جنيه مصري، وذلك خلال الربع الأول من عام ٢٠٢٥ على أقصى تقدير.

وكشف رئيس مركز العدل للدراسات الاقتصادية والاستراتيجية، إلى أنه يرتبط الاستثمار في المعدن الأصفر ارتباط وثيق بالأوضاع الجيوسياسية والمالية العالمية، ويعتبر الآن فرصة مثالية للاستثمار.