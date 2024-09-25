مانشستر سيتي يؤكد إصابة رودري بقطع في الرباط الصليبي
أعلن نادي مانشستر سيتي الإنجليزي بشكل رسمي عن إصابة لاعبه الإسباني رودريجيو رودري بقطع في الرباط الصليبي، مما يمثل ضربة موجعة لفريقه في الموسم الجاري 2024-2025.
وذكر مانشستر سيتي في بيان نشره عبر موقعه الرسمي: "يستطيع النادي أن يؤكد أن رودري يعاني من إصابة في أربطة ركبته اليمنى."
تعرّض اللاعب للإصابة خلال الشوط الأول من مباراة فريقه ضد آرسنال، التي انتهت بالتعادل 2-2 في الدوري الإنجليزي الممتاز نهاية الأسبوع الماضي.
وقد سافر رودري إلى إسبانيا للحصول على استشارة متخصصة بعد إجراء الاختبارات الأولية في مانشستر.
تابع النادي في بيانه: "لا يزال التقييم مستمراً لتحديد المدى الكامل للإصابة والتشخيص المتوقع." كما أعرب الجميع في النادي عن تمنياتهم له بالشفاء العاجل.
وفي تصريحات أدلى بها عقب فوز مانشستر سيتي على واتفورد (2-1) في كأس الرابطة الإنجليزية، قال بيب جوارديولا: "مدة غياب رودري متوقع أن تكون طويلة، لكن هناك آراء تشير إلى إمكانية أن تكون أقصر من المتوقع."
وأضاف: "نحن ننتظر المكالمة الأخيرة، وسنعرف التفاصيل في غضون 24 ساعة."
وأوضح جوارديولا: "قال أحد الأطباء إنها إصابة كبيرة جداً، بينما قال آخر إنها ليست كذلك، لذا سنرى." واستطرد قائلاً: "الآن من المهم دعمه حتى يتعافى بأمان. لا أود تعجل هذا الأمر من أجل مستقبله."
وعن تأثير غياب رودري على الفريق، قال: "عندما تكون من دون أفضل لاعب وسط في العالم لفترة طويلة، فهذه ضربة كبيرة، لكن واجبي هو إيجاد حل."